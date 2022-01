Jessica Selassié sbotta contro Barù/ “Ok scherzare che sono 2 anni che non trom*o ma…”

Tra Jessica Selassié e Barù Gaetani sta per finire tutto sul nascere, dopo le esternazioni di lui che ha ribadito di vedere in Jessica solo un’amica, la principessa si è confidata su alcune frasi pronunciate dal nipote di Costantino della Gherardesca nei suoi confronti: “Mi ha detto che faccio la pozzanghera”.

L’ironia e le battute di Barù nei confronti di Jessica Selassié hanno iniziato a stufare la principessa che ha sbottato: “Sta cosa mi fa anche ridere perché ridiamo, scherziamo sul fato che io sono 2 anni che non trom*o, va benissimo. Però fino a un certo punto, perché non è che mi puoi far passare per una sfigata completamente ogni volta, che non ha uomini”.

Jessica Selassié ha confidato a Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo di provare un certo fastidio nel sentire costantemente le battute di Barù nei suoi confronti, ammettendo: “Io rido perché sono in imbarazzo, mi sono anche stufata di passare sempre per quella così”.

Anche Nathaly Caldonazzo ha ammesso di iniziare a non sopportare più le battutine di Barù ammettendo come il concorrente sia “Maleducato nei confronti di tutte noi”. Sophie Codegoni ha cercato di difendere il compagno rispondendo: “Ma lui ha questa maniera molto inglese di fare le battute”. Nathaly ha ribadito: “Si, ma gioca da solo perché a noi da fastidio”. Sophie Codegoni ha concluso la conversazione dicendo: “Io mi dissocio da questo sciopero della parola”.

Jessica racconta i commenti di barù nei suoi confronti, mi sa che ci stiamo indignando contro la persona sbagliata #GFvip pic.twitter.com/q8py6J4Kgj — BagnoTrash (@bagnotrash) January 25, 2022





