Jessica Selassiè “scarica” Samy Youssef/ “Non sono la seconda scelta”

Jessica Hailè Selassiè è rimasta delusa dal comportamento di Samy Youssef. La principessa si è confrontata con Nicola Pisu e gli ha rivelato di aver sospettato della trasparenza di Samy quando lui l’ha scelta per ripiego non potendo aspirare a Raffaella Fico salvo poi scoprire che lui aveva dichiarato di avere una fidanzata fuori che lo aspettava. Una dichiarazione che ha scosso Jessica che era convinta che tra loro stesse sbocciando qualcosa. Jessica ha confidato a Nicola: “All’inizio io l’avevo presoci come un gioco, poi l’ho percepito come un ripiego perché non poteva avere Raffaella. L’ho vista un po’ come una strategia perché ha capito che la coppietta funziona. Ho lasciato perdere”.

Jessica si è sentita sollevata per il fatto che tra lei e Samy non ci sia stato neanche un bacio: “Poi lunedì o martedì eravamo in veranda e a un certo punto, davanti a me, ha iniziato a fare battute su Raffaella. Già mi ero presa le distanze ma dopo questa. Ci sono rimasta male, per fortuna non ci siamo mai baciati. Prima è entrato come single, poi voleva Raffaella, poi è venuto da me, a un certo punto tira fuori la storia di una fidanzata in Egitto. A oggi, è fidanzato”, ha poi sottolineato.

Samy Youssef ha fatto bullismo nei confronti di Lucrezia Selassiè. Infatti, sui social è scoppiata una vera e propria polemica dopo che il ragazzo si è lasciato andare a delle dichiarazioni poco eleganti parlando della principessa. Jessica aveva rivelato di non avere rapporti intimi con qualcuno da tempo.

Prendendo la palla al balzo e ricordandosi di questo particolare, il modello egiziano ridendo con gli altri coinquilini della casa ha esordito: “Non lo fa da 5 anni”. Una battuta di cattivo gusto che fa comprendere come in realtà Samy abbia preso in giro Lucrezia. Non c’è nulla di divertente nel prendere in giro una ragazza su una sua legittima scelta. Sui social è arrivata subito una valanga di commenti. Un utente ha scritto: “Ma Samy pessimo che spiffera al gruppo di simpaticoni da quanto Jessica non abbia rapporti? E meno male che a lei ci teneva. Tra viscidum Goria che è ancora dentro e Samy, penso che si salvi solo Giucas”. Alfonso Signorini affronterà questa questione spinosa in diretta?

