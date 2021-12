Jessica Selassiè tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ “Mi sarei messa anche…”

Jessica Selassiè tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La sorella di Lulù, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, a domanda diretta di Alfonso Signorini, ha spiegato di non essere più interessata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è dichiarato per Sophie Codegoni spiefando di vedere in Jessica solo un’amica. Jessica, tuttavia, continua a trascorrere molto tempo con Alessandro Basciano. A quest’ultimo, infatti, ha raccontato di aver vissuto un momento particolare nel corso del quale non riusciva neanche ad indossare una gonna non riuscendo ad accettare il proprio corpo.

I due, inoltre, hanno passato del tempo l’uno accanto all’altra mentre facevano un puzzle. Jessica, inoltre, ha aiutato Alessandro anche a fare la lavatrice e l’atteggiamento della Selassiè non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti che hanno ironizzato sul suo comportamento. Sul web, inoltre, è spuntato un video che ha scatenato i commenti dei fans del reality.

Jessica Selassiè terzo incomodo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

Prima di raggiungere la stanza del sole dove dorme con Davide Silvestri, Giacomo Urtis e Soleil Sorge, Alessandro Basciano, la scorsa notte, ha trascorso molto tempo con Sophie Codegoni. Mentre i due erano a letto nella stanza arancione, Jessica si è avvicinata a loro. Restando in piedi, accanto al letto, ha detto: “Mi sarei messa anche io ma non c’è posto”.

Il video, pubblicato dalla pagina Instagram GFVipvideo (cliccate qui per vederlo), ha scatenato i commenti del web che sperano di rivedere nuovamente una Jessica decisa e determina. A darle preziosi consigli in tal senso è stata Soleil Sorge che l’ha esortata a staccarsi e ad essere più sicura di se stessa.

