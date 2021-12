Jessica Selassiè confessa a Alessandro Basciano/ “Non mi piacevo, presi tanti chili…”

Jessica Selassié dopo aver archiviato la possibilità di una relazione con Alessandro Basciano ha deciso di lasciare spazio a Sophie Codegoni e, archiviata la malizia, i due stanno cercando di costruire un buon rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e questo pomeriggio i due si sono a lungo confessati a vicenda.

La principessa etiope ha raccontato ad Alessandro un momento della sua vita molto difficile: “Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo e per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima”.

Jessica Selassié rivela alcuni dettagli della sua vita ad Alessandro Basciano

Jessica Selassié ha raccontato ad Alessandro Basciano di aver vissuto un momento di profonda insicurezza in cui non riusciva ad avere successo con i ragazzi: “Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo, puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio è colpa mia, il problema è mio”.

Alessandro Basciano ha ascoltato attentamente la confessione della principessa e alla fine ha provato a darle dei consigli cercando di farle capire come la ragazza non debba necessariamente fidanzarsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Inoltre, secondo lui Jessica Selassié avrebbe un atteggiamento sbagliato: “Ti lanci subito, devi farti desiderare. Ti devi lanciare dopo, devi stare più sulle tue”. L’ipotesi di un fidanzamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per Jessica sembra totalmente archiviato, soprattutto perchè il nuovo ingresso in Casa sarà Kabir Bedi.

