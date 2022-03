Jessica Selassiè tuona contro Barù/ “Non ti sono venuta dietro come un cagnolino…”

Jessica Selassiè si confronta con Barù Gaetani. La principessa nei giorni scorsi aveva manifestato il suo disappunto per il distacco manifestato da Barù nei suoi confronti. Nella casa del Grande Fratello Vip anche Sophie Codegoni aveva cercato di aprirle gli occhi su Barù facendole capire che doveva farsi rispettare. Jessica sembra aver pensato a quelle parole perché in queste ore ha tirato fuori le unghie dicendo a Barù cosa pensa di lui. La principessa si è detta infastidita per alcuni suoi comportamenti: “Ti volevo dire un’altra cosa che mi ha dato fastidio. Non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo perché le cose si fanno sempre in due. So di piacerti e che c’è attrazione fisica tra noi due. Non ci sto però a farmi passare per la disperata che ti viene dietro. E’ stato poco elegante da parte tua”. Jessica Selassiè ha voluto chiarire il suo pensiero su quello che era successo con Barù. Lui è rimasto in silenzio e poi le ha chiesto scusa: “Mi dispiace molto per quello che ho detto e per come l’ho detto. Mi fa sentire male vederti così”. Jessica le ripete di essere delusa. A quel punto Barù ribatte: “Lo comprendo e hai tutte le ragioni per essere delusa. Non sono contento, anzi. Sono molto triste”.

Sui social in molti hanno applaudito la reazione di Jessica: “Lei in questi mesi non l’ha mai offeso, anzi, l’ha difeso fin troppo… l’unica analisi doveva essere quella sul suo stesso comportamento con lei. Abbracci, baci, love boat, canzoni d’amore, fuori ti porto di qui e di lì, la capanna creata da lui sotto la quale le fa le coccole e le dice che deve so aspettare 8 giorni… Dai, è impossibile non ammettere che è stato incoerente e giocatore. E che in questi ultimi giorni si è comportato da schifo”, ha tuonato qualcuno su Twitter.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Jessica è apparsa demotivata e ha detto a Giucas Casella: “Io non lo voglio più vedere, mi ha profondamente ferita. Le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa. Se non mi voleva bene, che diceva?”. Giucas ha provato a confortarla, giustificando il comportamento di Barù: “Lui è fatto così, se vuoi ci parlo. Sono sicuro che quando finisce il gioco lui a Roma ti vedrà. Lui ci sta male, è più debole di me, di te”. Jessica però ha replicato a Giucas spiegandogli di pretendere delle scuse da Barù: “Ora non so se mi va più a me. I sentimenti devono essere a doppio senso. Mi deve delle scuse perché quello che ha detto mi ha deluso”, ha dichiarato. Si è sfogata anche con Delia Duran confessando di essere delusa anche da sé stessa per essersi affezionata. “Ci sono rimasta male, sono delusa anche da me di essermi affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente”.

Jessica ha poi rivelato dei dettagli su quanto accaduto in capanna con Barù: “Ha rovinato tutto da solo. Sembra che voglia sempre far vedere agli altri che ero io a fare tutto, io la scema che lo seguiva come un cagnolino e che lui non voleva niente, non provava niente. Mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori. Che attrazione per me ce l’ha, me l’ha detto in capanna”. Chissà che il chiarimento tra loro apra una nuova pagina nella loro relazione.



