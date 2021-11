Jessica Selassiè vs Manuel Bortuzzo “che ha fatto a Lulù? Mai niente!”/ “Si è spesa sempre lei”

Jessica Selassiè ha preso le difese della sorella Clarissa. Dopo lo scontro tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè per l’aria condizionata, Jessica ha deciso di difendere prontamente la sorella e si è lamentata di Francesca Cipriani: “Anche lei è esagerata”. Manila Nazzaro dopo essersi svegliata e aver sentito le polemiche scatenate per via dell’aria condizionata ha subito spiegato alla nuova concorrente Maria Monsè che l’unica cosa che possono fare per rimediare è quella di recarsi in confessionale, e chiedere agli autori di regolare la temperatura. L’ex Miss Italia per iniziare si è sfogata con queste parole: “Le ragazze si sono lamentate che per colpa nostra hanno mal di gola da tre mesi, è assurdo”. La risposta dell’attrice è stata: “Io non ho capito niente. Non sapevo che fare, ero preoccupatissima di entrare da voi che strillavate”.

Manila ha rivelato a Jessica di non aver apprezzato il comportamento della sorella: “Ha sbattuto la porta dicendo per colpa vostra sono tre mesi che sono malata. Colpa nostra? Mica siamo noi che andiamo a chiedere l’aria fredda. Non si può urlare sbattendo la porta”. Jessica le ha prontamente risposto: “Beh amore Francesca lo fa. La temperatura è unica per tutte e due le stanze non si può cambiare. Anche no! Ci vuole un peso e due misure”. Manila ha aggiunto di essere rimasta senza parole e Jessica ha continuato a difendere Clarissa: “Francesca Cipriani ha dei calori esagerati perché siamo a fine novembre e non può avere l’aria a venti gradi”.

Jessica Selassiè è apparsa in questi giorni irritata. La giovane non ha fatto mistero di avercela su con Manuel Bortuzzo e parlando con Francesca Cipriani le ha rivelato: “Manu che ha fatto a Lulù? Mai niente! Non ho mai visto fare nulla da lui…Ho sempre visto spendersi lei…”. Francesca Cipriani ha poi confessato di credere che è anche bello quando una donna fa delle sorprese a un uomo: “Bisogna sdoganare…E’ anche bello quando una donna fa qualcosa ad un uomo…”. Jessica Selassiè ha subito risposto di essere d’accordo con il suo punto di vista, aggiungendo però di voler essere viziata da un eventuale prossimo fidanzato visto che è da 5 anni single: “Sono 5 anni che non ho un fidanzato, e quindi sarebbe bello che mi vizi…”.

Successivamente Francesca Cipriani ha ripreso la parola, asserendo senza indugio alcuno di credere che comunque in una coppia le attenzioni debbano essere assolutamente reciproche: “Ok che ti coccola e che ti vizia…Ma è anche bello che la cosa sia reciproca…”. Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato anche stavolta di essere d’accordo, anche se non proprio convintamente: “Si è vero, ma…”. Jessica Selassiè pensa che Manuel stia illudendo la sorella e cerca di metterla in guardia. Lulù sembra non aver capito la lezione però.



