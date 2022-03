Jessica smaschera Barù:”Aveva la bandiera non alzata, di più”/ “Era attratto da me poi di colpo cambia idea”

Sfogo amaro di Jessica Selassiè su Barù dopo la semifinale del Grande Fratello Vip 2021. La principessa, al termine della penultima puntata del reality show che ha decretato Barù come quarto finalista dopo la vittoria al televoto contro Sophie Codegoni, si è lasciata andare ad uno sfogo con Delia Duran. Jessica non nasconde la delusione per le parole durissime che il toscano le ha rivolto in confessionale e svela che, dai discorsi fatti con Barù, lui le aveva fatto intendere altro.

Jessica Selassiè piange dopo confessionale di Barù/ “Sono sembrata pazza e scema”

“Io ero presente quando lui ha detto ad Alessandro (Basciano ndr) e a Sophie (Codegoni ndr) di organizzare la love boat. Mi ha detto che sarebbe stato un modo per stare da soli”, esordisce la Selassiè che trova un appoggio in Delia. “Poi all’improvviso ha cambiato idea dicendo che non vuole nessun rapporto con te”, commenta la modella venezuelana.

Grande Fratello Vip 2021, pagelle semifinale/ Barù trionfa, Signorini "tradito" da Soeil, Sophie eliminata

Jessica Selassiè delusa da Barù: ultimi giorni di gelo al GF Vip?

Delia Duran, dopo aver ascoltato le parole di Jessica, prova ad indagare sul rapporto che la principessa ha avuto con Barù per aiutarla ad affrontare serenamente gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. “Magari vuole solo giocare, ma dev’essere chiaro con te. Te l’ha fatto capire?”, chiede Delia. “Lui mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori e che ci saremmo conosciuti fuori e che, comunque, l’attrazione per me ce l’ha ed è quello che mi ha confermato nella capanna”, svela Jessica.

Chi è quarto finalista Grande Fratello Vip 2021/ Barù batte Sophie e va in finale

“Vi siete baciati?”, ha chiesto la modella venezuelana. “Non proprio. Aveva la bandiera non alzata, di più. Mi diceva di non stuzzicarlo perchè altrimenti non si sarebbe potuto fermare. Mi ha detto di aspettare perchè tra otto giorni sarebbe finito tutto e poi? Solo perchè ho parlato di strategia?”, ha chiesto amaramente la Selassiè. “Mi sembra davvero stupido, non riesco a capire questa cosa“, ha concluso Delia non riuscendo ad interpretare l’atteggiamento di Barù.

#jeru #jessica #gfvip

J:mi ha fatto capire altro,ci saremmo visti goduti conosciuti fuori ke l’attrazione ce lha,é qll mi ha confermato nella capanna

D:vi siete baciati?quasi

J:nn proprio,si,cie aveva la bandiera non dritta di+ diceva nn mi stuzzicare xke poi nn mi posso fermare pic.twitter.com/Hx063z1Y54 — Svarionix (@svarionix) March 11, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA