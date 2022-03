Grande Fratello Vip 2021, pagelle semifinale/ Barù trionfa, Signorini “tradito” da Soeil, Sophie eliminata

Pagelle Grande Fratello Vip 48a puntata: Signorini beffato da Soleil

La semifinale del Grande Fratello Vip 6 promette più di quello che poi riesce a dare. La 48esima diretta di questa edizione procede senza particolari emozioni, cosa che in alcune occasioni infastidisce Alfonso Signorini. Il conduttore, d’altronde, non fa nulla per mascherare il suo disappunto quando quelli che sperava fossero scontri infuocati e liti furiose diventano, invece, pacatissimi confronti. È il caso di Soleil che viene punzecchiata più volte da Signorini che chiama in suo soccorso anche le due opinioniste per accendere la discussione. VOTO 6.

L’assist di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ad Alfonso Signorini, d’altronde, serve a ben poco in quell’occasione. Meglio, invece, gli interventi delle due opinioniste su altre questioni, da Alex Belli a Barù e Jessica. Le due donne, pur quasi sempre contrapposte nelle loro opinioni, riescono comunque ad essere centrate e schiette, senza particolare retorica e questo continua ad essere un punto forte di questa edizione. VOTO 7.

Una ‘serafica’ Soleil Sorge e un toccante Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021

La 48esima puntata del Grande Fratello Vip è comunque caratterizzata da pochi ma determinanti momenti. Il primo di questi, che arriva proprio nei primi minuti della diretta, è l’atteso confronto tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Lui (VOTO 6), effettivamente, non ha detto il falso come molto credevano e in studio appare anche un po’ imbarazzato dai riflettori puntati sulla vicenda. Miriana appare confusa da lui ma porta avanti una versione che ha qualche falla e non convince del tutto. VOTO 6. Altro momento principale è il ritorno un po’ fiacco di Soleil Sorge nella Casa. La gieffina sembra già aver dimenticato quanto fatto e accaduto nel programma e ha parole buone per tutti, forse un po’ troppo. Cos’è cambiato all’improvviso? VOTO 6.

Altro momento molto importante della semifinale del Grande Fratello Vip ce la regala Manuel Bortuzzo. Al centro dello studio, in una sorta di intervista, Signorini porta a galla alcuni tratti anche tabù della disabilità che vive ormai da due anni, regalando al pubblico un momento di riflessione. VOTO 8. Anche in questa puntata Alex Belli ha trovato il modo per avere i riflettori puntati su di lui: prima il regalo a Soleil, poi lo scontro con Barù. Ci accodiamo però ai tantissimi spettatori che chiedono pietà al conduttore e urlano “Basta Alex Belli!”

Chi è riuscito a conquistare la finale del Grande Fratello Vip? La semifinale è stata caratterizzata da due televoti che hanno portato alla fine alla proclamazione di un finalista. Tra Manila Nazzaro e Barù è stato il secondo a conquistare la vittoria. Lascia dunque la Casa ad un passo dalla finale una delle grandi protagoniste di questa edizione, a cui va il merito di averci messo il cuore, nonostante tante batoste. VOTO 7,5.

Il secondo televoto ha rivisto Barù in nomination ma, stavolta, contro Sophie Codegoni. È stata quest’ultima a dover poi abbandonare la Casa ad un passo dalla finalissima. Un bel percorso anche il suo, seppur calante in fatto di contenuti. Chiudiamo, dunque, con il quarto finalista: Barù è riuscito a conquistare il pubblico con il suo essere totalmente fuori dagli schemi, soprattutto quelli televisivi. Un personaggio innovativo e simpatico, sincero e per nulla perbenista. Vincente proprio per questo. VOTO 8.



