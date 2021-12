Jessica “Sophie, se non si è fidanzato ti presento mio fratello”/ Strategia allontanarla da Alessandro?

Jessica Selassié pensa al futuro sentimentale del fratello e lo “propone” a Sophie Codegoni al GF VIP, anche se, al momento, la diciannovenne pare davvero molto vicina al nuovo entrato Alessandro Basciano. Se le cose non dovessero sbocciare tra la giovanissima gieffina e il concorrente genovese, ecco che Jessica sarebbe pronta a far incontrare Sophie e suo fratello Christian Hailé Selassié, a suo dire sicuramente un buon partito per l’amica.

Ma cosa sappiamo del fratello della princess? In realtà davvero poco, anche se le tre sorelle hanno parlato parecchie volte di lui nel corso della loro avventura all’interno della casa del Grande Fratello VIP, esprimendo grande stima e attaccamento. Forse per questo motivo Jessica lo ha proposto alla sua compagna d’avventura Sophie, benché non sappia se nel frattempo si sia fidanzato o meno.

Jessica Selassié a Sophie: “Se mio fratello non si è fidanzato te lo faccio conoscere”

“Se non si è fidanzato ti presento mio fratello”, la promessa di Jessica Selassié a Sophie Codegoni durante la cena. Come dicevamo, nel corso di questa edizione, le sorelle Selassié hanno menzionato più volte il fratello e hanno anche avuto modo di scambiare qualche parola con lui. Chissà cosa ne penserà Sophie del principe etiope trentaduenne, in ogni caso adesso dovrà cercare di capire che strada prendere con Alessandro Basciano. La concorrente gieffina ha sempre detto di ritenersi single, motivo per cui non è impossibile pensare ad una possibile conoscenza tra lei e Christian una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. Staremo a vedere.

