Jessica Vs Linda, rissa sfiorata a La pupa e il secchione/ “Gallina, una deficiente!”

Gelosie e risentimenti a La pupa e il secchione 2021. Nel corso della seconda puntata scoppia la lite tra due pupe tra le quali, sin dall’inizio, non c’è stata grande simpatia. Jessica, in particolare, sente di avere sempre gli occhi di Linda su di lei, è per questo che glielo fa notare: “Tu mi fissi sempre Linda, tutte le volte che arrivo, che mi alzo…” Nega però con forza Linda, che replica: “Non ti cag* di striscio! Secondo me ti senti troppo con gli occhi puntati addosso, ti senti un po’ troppo al centro della mia attenzione.” Jessica ribatte: “Il problema è che mi ci hai messo te al centro della tua attenzione bella mia, già che vai a dire che tu sei gelosa di me…” Di fronte a quest’ultima affermazione, Linda scatta e le due arrivano faccia a faccia, sfiorando quasi la rissa.

Scoppia la lite tra Linda e Jessica a La pupa e il secchione 2021

“Sei una deficiente!” sbotta Linda a La pupa e il secchione 2021, poi entrambe le pupe raccontano l’accaduto in confessionale. “Linda rosica troppo dall’inizio, perché aveva già visto che comunque avevamo voglia dello stesso secchione”, fa sapere Jessica. Linda invece dichiara: “Ha fatto bene a lasciarmi questo regalo, perché Pisano me lo tengo e con Pisano ci vado avanti e ha solo che temerci! Sembrava una gallina, una matta, non era normale questo comportamento. Se la faceva e diceva da sola!” La lite si conclude qui, ma solo per il momento…



