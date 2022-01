JFK UN CASO ANCORA APERTO/ Su La7 il cult di genere drammatico e biografico

Il film JFK un caso ancora aperto è considerato un grande classico dagli amanti del cinema, un cult per chi ama il genere drammatico e biografico. Inoltre, questo film è tratto dai libri di Jim Garrison e Jim Mars che trattano l’argomento dell’assassinio di JFK. Per quanto riguarda il pubblico, tale pellicola venne realizzata con un budget di 40 milioni di dollari e ne ha incassati circa 205 milioni di dollari ottenendo un grande successo. Anche la critica ha lodato il film, elogiando gli attori protagonisti e la regia di Oliver Stone. Nel cast di questo film trova spazio in un piccolo ruolo anche Jack Lemmon che interpreta Jack Martin doppiato nella versione italiana da Cesare Barbetti. Ovviamente conosciamo tutti questo straordinario attore protagonista di tantissimi film importanti lavorando con registi come Billy Wilder, John Ford, George Cukor, Delmer Daves e molti altri ancora. Nel 1956 vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista per il film La nave matta di Mister Roberts.

JFK Un caso ancora aperto, film di LA7 con Kevin Costner

JFK Un caso ancora aperto è il film che ci proporrà oggi, 7 gennaio, a partire dalle ore 21:15 su LA7. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 1991 e appartiene al genere storico, biografico e drammatico. Il regista del film risulta essere Oliver Stone mentre la sceneggiatura è stata curata da Zachary Sklar, coadiuvato dal regista.

Il cast del film è davvero molto ricco e vede al suo interno attori del calibro di Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Gary Oldman, Michael Rooker, Laurie Metcaff, Sissy Spacek, Jack Lemmon, John Candy e Donald Sutherland. Le musiche sono state realizzate dal Premio Oscar John Williams mentre la fotografia è stata messa a punto Robert Richardson.

JFK Un caso ancora aperto, la trama del film: una storia vera

E ora soffermiamoci sulla trama di JFK Un caso ancora aperto. John Fitzgerald Kennedy è stato uno dei presidenti più amati di sempre. Dopo il suo assassinio nel 1963, Jim Garrison, un procuratore distrettuale di New Orleans, apprende che l’assassino, il noto Lee Harvey Oswald, aveva frequentato alcuni posti della città dove lui indaga.

Per questa ragione, Garrison non si da per vinto, ma crede che ci sia ancora molto da scoprire in merito all’assassinio del presidente. Per questa ragione, segue le molliche di pane che Oswald ha lasciato durante le sue diverse permanenze a New Orleans. A poco a poco, Jim Garrison si intreccierà con alcuni personaggi poco raccomandabili che gli faranno capire che l’assassinio del presidente non è come sembra.

Le alte sfere volevano eliminare Kennedy perché il suo operato stava intralciando i piani di qualcun altro. Alla fine di questa agghiacciante rivelazione, Morrison non saprà cosa fare, ma riuscirà ad avere un quadro più preciso in merito all’America e alle sottotrame che spesso la gente comune ignora.

