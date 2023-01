Jill Biden operata, rimossi due tumori della pelle/ “È di buon umore e sta bene”

Intervento chirurgico per Jill Biden. La first lady d’America è stata operata al Walter Reed National Military Medical Center, a Bethesda, Maryland, per la rimozione di due cancri alla pelle, uno sopra l’occhio destro e uno sul suo petto. Una terza lesione sulla palpebra sinistra è invece in fase d’esame. La notizia è stata confermata direttamente dal medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor. Come evidenziato dagli esperti, le due lesioni sono state individuate nel corso di uno screening di routine.

Entrando nel dettaglio dell’operazione chirurgica che ha coinvolto Jill Biden, la lesione individuata sopra l’occhio destro era un carcinoma basocellulare, la neoplasia più comune nei tumori della pelle. Anche la lesione trovata nella parte del torace, invece, aveva la consistenza del carcinoma basocellulare. Si tratta della forma più curabile di cancro della pelle, a crescita lenta e solitamente confinato alla superficie. Molto raramente causa delle gravi complicazioni, tanto da diventare pericoloso per la vita.

Jill Biden operata, rimossi due tumori della pelle

“Al termine dell’operazione Jill Biden era di buon umore e si sente bene”, ha precisato il medico della Casa Bianca. Come evidenziato da Repubblica, il presidente Joe Biden ha trascorso tutta la giornata al Walter Reed National Military Medical Center, annullando tutti gli impegni in agenda. “Il presidente sostiene sua moglie da 45 anni”, ha rimarcato Karine Jean-Pierre, addetta stampa della presidenza. Dopo quasi nove ore in ospedale, il presidente è tornato alla Casa Bianca da solo.

Jill Biden ha 71 anni ed è la first lady più anziana della storia degli Stati Uniti, come del resto Joe Biden è il presidente americano più anziano con i suoi 8 1nni. Secondo i ben informati, la first lady svolge un ruolo molto influente all’interno della Casa Bianca e potrebbe interpretare un ruolo importante per la possibile ricandidatura del marito. Tra i gesti più importanti, l’incontro a sorpresa nel maggio 2022 con la first lady Ucraina, Olena Zelenska, a Uzhhorod.

