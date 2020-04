Jill Gascoine è morta/ L’attrice e star dell’Ispettore Maggie era malata di Alzheimer

Pubblicità

L’attrice Jill Gascoine è morta all’età di 83 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. In molti la ricordano per essere stata la star della serie “The Gentle Touch” (Ispettore Maggie in italiano), show in cui interpretava l’ispettore investigativo Maggie Forbes e che l’ha vista dunque protagonista per per 56 episodi. Si è trattato per lei di un ruolo molto importante anche perché lo show è stato il primo dramma televisivo britannico incentrato su un ufficiale di polizia donna. Jill Gascoine ha poi ripreso la parte per la serie spin-off “Occhi di gatto” nel 1985-87. L’attrice ha inoltre partecipato a spettacoli quali Z-Cars, General Hospital, Home To Roost e, dopo essersi trasferita a Los Angeles, alla serie americana Northern Exposure e Touched By An Angel. Per quanto riguarda il film, è apparsa in King Of The Wind con Richard Harris e Glenda Jackson, e nella commedia BASEketball.

Pubblicità

Jill Gascoine è morta: il messaggio del figlio Adam

La notizia della morte di Jill Gascoine è stata data dal figlio dell’attrice, Adam. Con un post su Facebook, l’uomo ha fatto sapere: “Questa mattina, alle 15.33, è morta mia mamma, Jill”. La morte è avvenuta nella casa di cura di Los Angeles dove viveva ormai da molto tempo: “Ha sofferto di Alzheimer per 10 anni, quindi oggi è stata una liberazione. Tutta la nostra famiglia sta bene ed è sollevata dal fatto che non soffra più”. Il figlio di Jill Gascoine ha inoltre dichiarato che, a causa decreti restrittivi per la pandemia di Coronavirus, “Non ci sarà alcun tipo di funerale né un memoriale per un bel po’ a causa del clima attuale. Tutta la famiglia ci raggiungerà una volta che i tempi saranno maturi e tutti i dettagli saranno stati organizzati”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA