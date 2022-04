Jim Carrey: “Mi ritiro dal cinema”/ “Sento di aver fatto abbastanza”

“Sonic The Hedgehog 2” potrebbe essere l’ultimo progetto cinematografico di Jim Carrey. L’iconico attore americano ha rivelato ai microfoni di Access Hollywood di essere pronto a ritirarsi. Quanto è serio l’artista nel lasciarsi alle spalle la recitazione? “Abbastanza serio”, l’ammissione del diretto interessato.

Amici 21, tempo di party per LDA/ Il fratello Claudio dopo La paranza: "Tieni duro!"

“Beh, mi ritiro. Sì, probabilmente. Sono abbastanza serio”, le parole di Jim Carrey ai microfoni del tabloid a stelle e strisce: “Dipende, se mi arrivasse un copione dagli angeli, scritto in oro, e mi dicessero che quel lavoro sarà davvero importante per le persone allora potrei continuare lungo la mia strada. Ma ora mi sto prendendo una pausa”.

Manuel Pia, chi è?/ “Dalila Di Lazzaro eccezionale, amo il suo cuore”. E lei...

L’ANNUNCIO DI JIM CARREY: “MI RITIRO”

Nel corso della sua intervista, Jim Carrey ha spiegato di apprezzare la sua vita al di fuori dei set e dei festival: “Mi piace molto la mia vita tranquilla, amo molto dipingere sulla tela, amo la mia vita spirituale. Questa cosa forse non la sentirete mai dire da un’altra celebrità ma mi sento come se….Ho già abbastanza, ho fatto abbastanza, sono abbastanza”. Ricordiamo che i fan di Jim Carrey sono abituati alle lunghe “pause” dalla recitazione dell’attore. L’uscita di “Sonic the Hedgehog” nel 2020 ha segnato il primo vero ritorno al cinema, a sei anni di distanza da “Dumb and Dumber to”. Nel frattempo l’artista è apparso in alcuni film indipendenti, come “The Bad Batch” e “Dark Crimes”. Non dimentichiamo l’esperienza sul piccolo schermo con la serie comica “Kidding”, due stagioni per un totale di 20 episodi. Non ci resta che attendere le nuove dichiarazioni di Jim Carrey, non sembrerebbe un pesce d’aprile…

LEGGI ANCHE:

Dalila Di Lazzaro “Ho subito operazione andata male”/ “Dolore cronico, ti annienta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA