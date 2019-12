Jimmy Ghione e Daria Baykalova/ Nuova fidanzata dopo divorzio: “Pronto a giocare…”

Da 21 anni è l’inviato storico di “Striscia la Notizia”: “Il lavoro e il papà del programma, Antonio Ricci, sono stati fondamentali per uscire dal dolore della mia separazione”, svela Jimmy Ghione intervistato tra le pagine di Diva e Donna. Successivamente presenta anche la donna che gli ha ridato l’amore. “Una modella e attrice, ha origini siberiane, è di una bellezza devastante e quando l’ho incontrata… non sapeva chi fossi”. “Lo ammetto, ho pianto e ho perso in amore, senza colpa. Ma ora sono pronto a giocare una nuova partita”. Anche gli inviati di un TG satirico piangono. E lo ammettono: “Basta con questa storia che un uomo non può soffrire: bisogna ammetterlo, si può piangere per amore, e soprattutto bisogna ammettere quando si perde. lo ho perso, e ho sofferto come un cane…”. Si riferisce, alla fine, tre anni fa, del suo matrimonio con Tania Paganoni, la madre dei suoi due ragazzi Gabriele e Federico.

Jimmy Ghione ritrova l’amore con Daria Baykalova

“Quando alla sera, in certe domeniche uggiose, vedo i miei ragazzi con lo zainetto sulle spalle che devono andarsene da casa mia per tornare dalla madre, mi chiedo: “Ma che senso ha tutto questo?”. Per me la famiglia viene prima di tutto. Non si può dire da un giorno all’altro: “Non ti amo più” come mi sono sentito dire io”, racconta Jimmy Ghione. Invece tre anni fa si è ritrovato da solo. “Come l’ho vissuto? Male, male l’ho vissuto. Non credo di avere alcuna colpa, non voglio nemmeno più parlare della mia ex moglie, che ha fatto scelte che non capisco. Per me il concetto di famiglia resta vivo e resterà sempre, prima di tutto per i miei due figli. Ma ci sono stato malissimo”. Adesso l’inviato ha ritrovato la felicità tra le braccia di Daria Baykalova e con lei passerà il Natale: “L’ho presentata ai miei figli”, conclude felice come una Pasqua.

