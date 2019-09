Jimmy Ghione/ “La morte di mia mamma mi ha tolto il fiato, per fortuna ho Daria”

Comincerà a breve, il prossimo 23 settembre, la nuova stagione del tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, e fra gli storici inviati ci sarà ancora una volta il grande Jimmy Ghione. La nuova avventura sarà correlata da un pizzico di tristezza per il volto noto della televisione, visto la morte di pochi giorni fa della madre</strong>: “Questa volta torno in tv con un grande dolore – si racconta l’inviato di Striscia a Grand Hotel – perché qualche giorno fa ho dovuto dire addio alla donna più importante della mia vita, mia mamma”. Aveva 87 la signora Margerita, ed è scomparsa lo scorso 23 agosto: “Dopo aver vissuto una vita meravigliosa – prosegue Jimmy – e aver riempito la mia di sorrisi. Era l’unico pezzo di famiglia che mi era rimasto, sono figlio unico e mio padre l’avevo perso vent’anni fa. La scomparsa di mia madre mi ha davvero tolto il fiato…”. JIMMY GHIONE, LA MORTE DELLA MADRE E IL NUOVO AMORE Fortunatamente Ghione non è solo, avendo al fianco “Una donna speciale – dice lo stesso – che con la sua dolcezza mi sta aiutando a superare questo momento”. Lei è la 36enne Daria Baykalova, attrice russa, che è entrata nella vita dell’inviato del tg satirico circa un anno fa: “L’ho conosciuta dopo la separazione da mia moglie – spiega – la donna con cui ho condiviso 14 anni di matrimonio e da cui ho avuto due splendidi figli”. Un evento che ha lasciato il segno, quello della separazione: “Ho sofferto molto – racconta Jimmy – una fine che non ho deciso io… ma ora voglio parlare d’altro, buttarmi tutto alle spalle e vivermi la mia storia con Daria”. Ghione racconta di aver conosciuto l’attrice russa in un ristorante giapponese di Roma, e di essersi subito fatto conquistare: “E’ la semplicità – afferma – che mi ha soprattutto colpito. La naturalizza di Daria mi è arrivata subito al cuore”. IL PRIMO INCONTRO FRA JIMMY E DARIA Jimmy racconta come è andata la serata, in cui ha vinto la timidezza fino a che lo stesso non si è alzato dal tavolo per avvicinarsi a questa misteriosa fanciulla, chiedendole il nome e il numero di telefono: “Lei me li ha dati – prosegue nel suo racconto – dicendomi però che il giorno dopo sarebbe tornata a San Pietroburgo, dove sarebbe rimasta per tre settimane. Ho dovuto aspettare un mese prima di rivederla – svela – contando i giorni come un adolescente, e quando è tornata l’ho invitata a cena. Appena l’ho vista ho avuto la conferma che ero innamorato cotto e da allora non ci siamo più lasciati”. Nell’ultimo anno Jimmy ha scoperto molte cose sulla sua Daria, a cominciare dal fatto che sia un’attrice di talento, ha recitato nella fiction Canale 5, “L’Onore e il rispetto”, e in altre serie tv, nonché nei film di Sorrentino “Loro” e “The New Pope”. “Non è una donna alla ricerca frenetica del successo – aggiunge – e a me piace questa cosa. Preferisco che la mia donna abbia del tempo libero da passare con me”. Jimmy ha presentato la sua attuale fidanzata alla famiglia di Striscia, che ha risposto con battute sulla differenza di età e sul fatto che sia russa: “Come ho risposto io? Sono più giovane e fisicato di Brad Pitt, perciò non rompete le balle!”.



