Jimmy Ghione e la fidanzata Daria / Un amore impegnato per l’ambiente e i rinoceronti

Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, è attualmente coinvolto in una lotta molto particolare: ha deciso di schierarsi in prima linea per i rinoceronti africani decimati dalla piaga del bracconaggio. Attualmente lui e la sua fidanzata Daria Baykalova sono in Sudafrica per dare una mano a chi sta cercando di preservare questa specie in via d’estinzione. Come ha raccontato a Nuovo, “Il commercio illecito di un corno provoca la morte di un ranger al giorno e di tre rinoceronti al giorno da parte dei bracconieri pagati da procacciatori asiatici”. Il corno dei rinoceronti è considerato da molti un elemento valido per curare le malattie ed evitare il malocchio: “I bracconieri sono disposti a tutto pur di ottenere questo prodotto che considerano afrodisiaco, antitumorale, sfebbrante e antisbornia”. Sono tutte credenze che non hanno alcun fondamento scientifico: “Per colpa di queste credenze il rinoceronte rischia l’estinzione nel 2026”.

Jimmy Ghione e Daria Baykalova: un amore impegnato per il bene comune

Insieme hanno sposato questa causa, raggiungendo il Sudafrica con lo scopo di far fronte all’emergenza dei rinoceronti: “Siamo convintamente impegnati. Appoggiamo il Global Conservation Corps, associazione no profit che si dedica alla conservazione della fauna selvatica attraverso l’educazione delle persone”. Sul piano pratico aiutano le comunità locali che si trovano nei pressi dei parchi naturali in cui dimorano i rinoceronti. L’obiettivo è di creare un legame tra gli abitanti e la fauna del posto, così da avere più consapevolezza della realtà in cui si vive. Questa è una lotta che coinvolge anche l’italia in prima persona: “Ne ho parlato a Striscia la Notizia. Ora la camera ha approvato una mozione che riconosce l’emergenza climatica impegnando il governo ad affrontarla con misure adeguate”. Quella di Jimmy Ghione sembra una vita del tutto nuova, un punto di svolta dopo la separazione con la moglie: “Da 14 mesi vivo questa storia d’amore serena con Daria, una persona bella fuori e dentro”.

