Jiz, fratello gemello di Sethu/ “È il mio punto di forza, un legame fortissimo”

Sethu, nome d’arte di Marco De Lauri, è uno dei giovani artisti emergenti di Sanremo Giovani 2022, in gara con il brano “Sottoterra”. Classe 1997, Sethu ha un fratello gemello Giorgio, in arte Jiz, produttore con cui il giovane rapper di Savona ha esordito nel 2018 con l’EP “Spero Ti renda Triste”. “Siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda. È un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare”, ha detto Sethu a Rockit. E ha aggiunto: “Abbiamo iniziato a suonare insieme in cameretta a dodici anni, e paradossalmente per me la musica ha sempre avuto una dimensione famigliare”.

Sethu: “Mi lascio ispirare molto da mio fratello”

Insieme al fratello Jiz, Sethu ha anche scritto il brano “Pioverà per sempre?”: “Ho scritto questo pezzo assieme a mio fratello Jiz. Siamo partiti da una frase che spesso viene detta per rassicurarsi, ovvero: ‘Non può piovere per sempre’, pensando a come (a volte) nemmeno le rassicurazioni di chi ti sta accanto bastano per farti vedere in modo meno oscuro ciò che hai intorno a te o dentro di te”, ha rivelato a Rockit. Intervistato da Recensiamo Musica, Sethu ha spiegato come è lavorare insieme al fratello Jiz: “Sicuramente ci sono i pro e i contro, tra noi c’è grande sintonia, spesso ci capiamo al volo senza il bisogno di fare grandi discorsi. Jiz è il mio punto di forza, anche perché condividiamo lo stesso bagaglio di ascolti, abbiamo iniziato insieme e vissuto lo stesso background. Assorbiamo l’uno dall’altro, personalmente mi lascio molto ispirare da lui”.

