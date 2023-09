Jo Squillo è Patty Pravo a Tale e quale show 2023/ Serve altro per convincere giudici e web

Jo Squillo sarà Patty Pravo a Tale e Quale Show 2023

Jo Squillo è Patty Pravo nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo una non entusiasmante Madonna, la showgirl è pronta a calarsi nei panni della divina Patty Pravo. Una performance non semplice per la showgirl che dovrà imitare una delle più grandi artiste donne della musica italiana. Riuscirà Jo Squillo ad interpretare la divina Patty nel migliore dei modi?

Ancora non è stato svelato il titolo del brano con cui la Squillo dovrà confrontarsi, ma sono tanti, tantissimi i successi di Patty Pravo che in più di 50 anni di carriera ha venduto la cifra record di 110 milioni di dischi venduti.

Jo Squillo nei panni di Madonna a Tale e Quale Show 2023 delude

La prima prova di Jo Squillo a Tale e Quale Show 2023 ha visto la showgirl calarsi nei panni di Madonna sulle note di “Into the Groove”. Una performance carina, ma che ha fatto storcere il naso ai tantissimi fan della regina del pop. Differente il voto dei giudici. Loretta Goggi: “ma come fai ad avere questo fisicaccio pazzesco? Molto piacevole, la stessa voce acerba che aveva lei in questo pezzo 40 anni fa! Bravissima!”.

Poi è la volta di Giorgio Panariello che imita Malgioglio: “conosco Madonna da tanti anni”… “io con Jo abbiamo qualcosa in comune. Abbiamo presentato la signora Madonna alle rotonde di Garlasco, una discoteca molto famosa, l’abbiamo presentata io e lei e il regista disse ‘ma chi è questa?’ ed io dissi ‘diventerà una grande numero uno’. Tu stasera hai imitato la più grande popstar di tutti i tempi, io sono un fan accanito. Non ha un gran bella voce, ma è talmente piacevole quando canta, lei vive di immagine, ma devo dire che stasera non ha imitato Madonna, ma ha imitato Jo Squillo con la sua voce”.

Il video di Jo Squillo che canta “Into the Groove” di Madonna a Tale e Quale Show 2023













