Jo Squillo: “Mi sono salvata dall’anoressia”/ “Dovevo essere sempre bella e in forma. Ho rischiato, poi…”

Jo Squillo soffriva di disturbi alimentari: “Stavo per scivolare nell’anoressia”

Jo Squillo, protagonista del GF Vip e icona della dance anni’90, racconta una pagina inedita e molto difficile della sua vita. Ai microfoni di Diva e Donna confessa di aver avuto dei disturbi alimentari da giovanissima: “Quando ero giovane stavo per cadere nella trappola dell’anoressia, ma sono riuscita a salvarmi.”

Per questo l’ex gieffina ha deciso di creare un documentario sui disturbi alimentari che si intitola Donne e anoressia: “Per parlare di questo problema, che è più grave di quello che si pensa”. Sull’anoressia svela: “Ho rischiato di caderci da giovane. Mi avevano chiesto di essere sempre bella, in forma e sentivo su di me una responsabilità pesante e sì, stavo per scivolare nell’anoressia. La mia salvezza è stata avere avuto la forza di abbracciare una disciplina alimentare che è stata anche una forma di protezione spirituale.

Jo Squillo: “L’errore è quello di dedicarsi solo all’immagine”

Jo Squillo, all’età di 60 anni, si è dimostrata la paladina della sostanza in un Italia ormai improntata sulla forma ovvero l’estetica. La cantante ha più volte parlato della donna e del fatto che la società la spinga ad essere sempre bella e perfetta, creando anche disturbi alimentari.

Ai microfoni di Diva e Donna, l’ex gieffina affronta questo delicato tema: “L’errore che spesso si è portati a compiere è quello di dedicarsi solo all’immagine, all’estetica, ad avere un corpo che risponda a certe regole. Questo a scapito del lavoro che bisogna fare su se stesse a livello piscologico“. Poi continua: “Ho trovato la mia formula: per carattere sono disciplinata e ho portato questo rigore anche nell’alimentazione togliendo, poco alla volta, i latticini e abbracciando il veganesimo. Sono riuscita a restare in forma senza conseguenze negative per il mio corpo”.

