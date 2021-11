Jo Squillo rimette il burqa al Grande Fratello Vip/ “Il silenzio è violenza!”

Jo Squillo torna ad indossare il burqa al Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini apre la 22esima puntata e, al momento di salutare i concorrenti eliminati e in studio con lui, nota subito l’abbigliamento di Jo Squillo. Ricorda del suo appello fatto nella Casa e, poco dopo, anche dell’importante giornata di ieri, dedicata alle donne vittime di violenza. Chiama allora Jo al centro dello studio per darle parola, lei ringrazia e lancia il suo importante appello: “Ieri è stato il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e credo che noi dobbiamo ogni giorno combattere per liberarci da questa malattia dell’amore tossico. Dobbiamo combattere e ricordiamoci che il silenzio è violenza!” Ringraziata da Signorini, Jo conquista l’applauso del pubblico presente in studio dopo essersi spogliata del burqa e aver mostrato una maglia su cui c’è scritta proprio l’ultima frase detta: “Il silenzio è violenza”.

