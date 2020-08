Jo Squillo/ Tra moda e DJ Set durante il lockdown per il Coronavirus

Jo Squillo sarà presente con la sua consueta carica di energia nella puntata odierna di “C’è tempo per…“, il contenitore su Rai 1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Grazie ai suoi profili social di grande successo, soprattutto la sua pagina Instagram, Jo Squillo è rimasta in contatto con i suoi fans, provando a sfruttare positivamente l’evenienza del lockdown che pure ha causato problemi e rallentato anche i suoi impegni. Jo Squillo ha regalato ai suoi followers dei seguitissimi DJ Set, suonando in diretta su Instagram i successi del momento e regalando quasi quotidianamente un’ora di svago a chi come tutti era costretto in casa, aspettando la fine della fase più acuta della crisi causata dalla pandemia. In più, sempre tramite le sue pagine social Jo Squillo è rimasta vicina a un’altra sua grande passione, la moda, postando consigli e tendenze in vista della stagione estiva.

JO SQUILLO, PERSONAGGIO DI ROTTURA

Jo Squillo è rimasta comunque sempre attenta anche al mondo musicale, divertendosi dietro ai piatti ma dimostrando anche di essere aggiornatissima sulle trasformazioni del mondo musicale. Lei stessa è stata un’icona della musica pop del nostro paese nei primi anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta, quando con Sabrina Salerno ha spopolato sul palco dell’Ariston di Sanremo. Una performance rivista proprio nell’ultima serata di Techetecheté su Rai 1, tanto che Jo Squillo in occasione dell’ultimo Sanremo aveva espresso stupore riguardo al fatto che “Siamo Donne” non fosse stata ricordata al momento di ricordare le lotte femministe che erano state trattate nell’ultimo Festival. Aveva dichiarato Jo Squillo: “Mi meraviglio che Amadeus abbia iniziato il Festival senza ricordare quel brano o usarlo per raccontare la lotta per le donne. L’ho scritta 30 anni fa e da allora è considerata un inno alla femminilità. È ancora molto amata, l’ho subito pensata come una canzone femminista“. E vedremo se a “C’è tempo per…” l’eclettica artista tornerà sull’argomento.



