Dal 2005 al 2021 è stata cancelliera della Repubblica federale tedesca, una carica che ha reso Angela Merkel una figura cardine della Germania e chiaramente destinata ad entrare in futuro nei libri di storia; complice la sua influenza, le scelte politiche, le vicende sociali e internazionali che ha vissuto da protagonista. Chiaramente, data l’ampia esposizione mediatica di Angela Merkel per questioni prettamente politiche, non mancano coloro che amano curiosare tra gli ‘off-topic’. In tal senso, cosa sappiamo sulla vita privata di Angela Merkel? Le sue attività pubbliche sono per ovvie ragioni ampiamente note ma per ciò che riguarda le dinamiche sentimentali della sua vita l’ex cancelliera risulta particolarmente riservata.

Raramente Angela Merkel si è concessa riferimenti diretti alla sua vita sentimentale ma alcune curiosità a tinte rosa sono ugualmente note. L’ex cancelliera tedesca – come racconta Il Messaggero – ha compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio. Nel ‘77 si è infatti legata ad Ulrich Merkel, un noto fisico russo – originario di Mosca – con il quale il rapporto è durato fino al 1982, anno che coincide con la separazione dall’ex marito.

Joachim Sauer, l’attuale marito di Angela Merkel: prossimi ai 30 anni di matrimonio

Ma chi è invece l’attuale marito di Angela Merkel? Il suo nome corrisponde a Joachim Sauer, chimico di professione. Il primo incontro pare risalga alla seconda metà degli anni ottanta e dunque dopo la separazione dall’ex marito Ulrich Merkel, del quale come si evince porta ancora il cognome. Con l’attuale marito – riporta Il Messaggero – ha dunque compiuto il grande passo del matrimonio nel 1998 e ad oggi sono quasi 30 anni dal fatidico sì.