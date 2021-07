Joao Mario al Benfica?/ Calciomercato news, Inter e Sporting non sono d’accordo

CALCIOMERCATO INTER, JOAO MARIO VUOLE IL BENFICA

L’Inter è al lavoro non solo sui movimenti in entrata in questa fase del calciomercato estivo. I dirigenti stanno infatti ragionando su alcune cessioni e chi non dovrebbe assolutamente far parte dell’organico della prossima stagione agli ordini di Simone Inzaghi è Joao Mario. Il centrocampista portoghese è tornato in Patria dove ha giocato lo scorso anno in prestito allo Sporting di Lisbona che però ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto avendo chiesto uno sconto sia all’inter sul prezzo del cartellino che allo stesso calciatore in merito all’ingaggio percepito. I rumors rivelano che i nerazzurri starebbero trattando Joao Mario con il Benfica e l’intesa tra le parti, con il benestare del giocatore, sarebbe stata raggiunta sulla base di 7,5 milioni di euro andando a guadagnare due milioni di euro all’anno. Come riportato dalla stampa portoghese di Record, il ventottenne si sarebbe promesso appunto alle Aquile.

CALCIOMERCATO INTER, IL PROBLEMA E’ LO SPORTING

Questa operazione di calciomercato sta però incontrando qualche problema a causa dell’ostracismo dello Sporting di Lisbona. Forti della clausola anti-rivali, per cui Joao Mario non sarebbe potuto trasferirsi in altre big della Super Liga portoghese, i biancoverdi potrebbero anche trascinare l’Inter in tribunale proprio a causa di questo aspetto. Questo cavillo burocratico impedisce infatti a squadre come lo stesso Benfica oppure il Porto di aggiudicarsi il centrocampista per meno di 30 milioni di euro.

