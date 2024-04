Joe Bastianich choc: “Ho conosciuto la fame”/ “La mia famiglia ha vissuto anni terribili in campo profughi”

Joe Bastianich, il racconto toccante sulla famiglia all’Isola dei Famosi 2024

Dopo essere stato accusato di non aprirsi col gruppo, Joe Bastianich ha deciso di raccontare all’Isola dei Famosi 2024 una parte drammatica della sua vita. Una parentesi delicata che Vladimir Luxuria ha mostrato, con un filmato, in diretta. In questo, Joe parla di un’infanzia complicata, fatta di fame di permanenza in un campo profughi.

“Per me fare la fame è una cosa che mi appartiene. – ha esordito Bastianich – Mia nonna, anche quando in America c’era abbondanza, non mangiava finché tutti i nipoti non mangiavano”. Oggi ristoratore e imprenditore di successo, la vita di Joe Bastianich è iniziata in realtà in salita: “I miei nonni erano contadini, gente molto umile”, ha spiegato, rivelando poi che i nonni e la madre hanno vissuto per lungo tempo nel campo profughi di San Sabba a Trieste.

Joe Bastianich: “La vita per la mia famiglia era terribile”

“La vita era terribile.” ha continuato Bastianich all’Isola dei Famosi. “Mia mamma ha passato dai 7 agli 11 anni in questo campo. Poi è diventata una cuoca abbastanza famosa, iniziando a cucinare con le suore in questo campo, puliva le patate per avere delle caramelle.” Il naufrago ha sottolineato quando, quella della sua famiglia, abbia avuto un passato triste, a partire dalla mancanza di cibo: “Quando non riesci a dare da mangiare ai tuoi figli, diventa una cosa che ti scatta nella testa e diventi un’altra persona. Queste storie fanno parte della mia esistenza e di quelle dei migranti italiani.”











