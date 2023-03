Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Italo Americani Pechino Express/ Rischio dopo che..

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, inizio promettente a Pechino Express ma poi si perdono perché…

Partenza sprint per Joe Bastianich e Andrea Belfiore a Pechino Express 2023. Secondo i fan sono una delle coppie accreditate per la vittoria finale, anche se ovviamente è ancora troppo presto per capire se il duo italo americano potrà davvero tagliare il traguardo da vincitore. Soprattutto considerando l’epilogo balbettante della prima puntata. Eppure, in fase di partenza, le idee sembravano abbastanza chiare per la coppia. Joe Bastianich sottolinea fin da subito le sue idee e le sue strategie per ottenere dei passaggi. “Dobbiamo puntare sui ricconi”, l’idea dell’ex giudice di Masterchef, uno che di certo non ama chiedere.

Ma ha saputo farlo per il bene del team, per non rimanere indietro. Così assieme all’amico batterista Andrea Belfiore ha portato in alto la bandiera degli “Italo Americani” nella prima puntata di Pechino Express. Per il suo compagno di viaggio non ha speso le classiche parole al miele, ma il legame che li unisce è autentico e sincero. “Ci siamo conosciuti qualche anno fa a New York, era venuto a suonare in un mio locale. Aveva in testa un cappello da cretino e non gli ho nemmeno rivolto la parola”.

Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore rischiano l’eliminazione a Pechino Express 2023?

Come coppia Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Gli Italo Americani di Pechino Express, promettono davvero bene. Almeno per quanto riguarda le dinamiche del programma. E non si fanno intenerire quando nel loro percorso incontrano le Attiviste, scacciandole via senza ripensamenti. Sembra quasi diventare una questione di principio: “Questa è una cosa che non si chiede, io non lo farei mai”, spiega duro Bastianich, poco prima di finire anche lui fuori dal mezzo a due ruote. Un brutto autogol, che ha ostacolato il percorso di Joe e Andrea nel corso della puntata.

“Abbiamo tutto quello che ci serve: la musica, la cultura e la voglia di vincere”, il grido di fiducia della coppia prima di mettersi in cammino.Un cammino che si è complicato terribilmente nel finale, con la coppia che ha perso terreno, arrivando a rischiare l’eliminazione. “Perché siamo due polli alla curcuma”, ha detto Joe alla fine della puntata. Insomma l’inizio è stato promettente, ma poi qualcosa è andato storto. Ora l’ex giudice di Masterchef e il suo amico fraterno Andrea, cercano riscatto nella seconda puntata di Pechino Express.











