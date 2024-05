Joe Bastianich, malore all’Isola dei Famosi 2024: come sta?/ “Ha vomitato tutta la notte, ora…”

L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi 2024 sembra continuare ad essere attanagliata dalla sfortuna e dagli incidenti di percorso. Una sorta di ‘maledizione’ per la prima volta da conduttrice di Vladimir Luxuria e a farne le spese, questa notte, è stato anche Joe Bastianich. Lo chef ha infatti dovuto abbandonare momentaneamente il programma a causa di un malore improvviso.

Come racconta Biccy, la giornata di Joe Bastianich era trascorsa nel migliore dei modi senza che vi fossero avvisaglie di uno stato di salute alterato. In piena notte però lo chef ha iniziato a sentirsi poco bene, iniziando a vomitare diverse volte destando la preoccupazione dei compagni di viaggio all’Isola dei Famosi 2024. Allertata la produzione, Joe Bastianich è stato prelevato per alcuni accertamenti medici e a quanto pare la situazione è presto rientrata nella norma.

Adesso Joe Bastianich sta bene; il malore della scorsa notte – come riporta il portale – dovrebbe essere più che smaltito. Gli attimi sono stati però concitati come testimoniato dal racconto di Valentina Vezzali fatto ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 non presenti in quei momenti. “Joe se n’è andato ragazzi; di notte è iniziato tutto. Dal nulla ha iniziato a non sentirsi bene, poi ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina e gli hanno consigliato di fare dei controlli. Stanotte è stato davvero male, ha vomitato l’anima e l’hanno portato via”.

Le parole di Valentina Vezzali hanno ovviamente preoccupato, ma situazione di Joe Bastianich dopo il malore è fortunatamente stabile. “Ora sono cotta” – ha raccontato la campionessa – “Non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva… Non vi ho svegliato perché avevate fatto altre notti. Non mi sembrava giusto svegliarvi, tanto sono arrivati loro e l’hanno portato dai medici”.











