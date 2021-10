Joe Biden a Roma, programma incontri G20/ Agenda Usa: Papa, Draghi, Mattarella

Con in tasca l’accordo raggiunto ieri sera in extremis al Congresso sul maxi-piano da 1.750 miliardi di dollari, il Presidente americano Joe Biden è sbarcato a Roma nella notte accompagnato dalla First Lady Jill per la tre giorni di G20 prima della conferenza Cop26 a Glasgow (Scozia).

«La prossima settimana si gioca non solo la mia presidenza, ma anche la maggioranza in Congresso e l’eredità di Lyndon Johnson e Franklin Delano Roosevelt», ha detto ieri sera l’inquilino della Casa Bianca nello scuotere i democratici in Congresso in modo da convincerli appieno (la schiera è tutt’altro che compatta) sul nuovo piano di investimenti “azzoppato” rispetto ai 4mila miliardi della vigilia. Clima, tasse, ripresa economia, i capisaldi del progetto lanciato da Biden sul quale si gioca gran parte della sua Presidenza: momento clou tanto da vedere il Presidente ritardare fino all’ultimo la partenza per l’Italia, con la politica estera che non poteva venire prima del caos interno al Congresso. Con il mezzo successo (si vota nei prossimi giorni) l’ex vice di Obama si affaccia ora all’altrettanto centrale vertice G20 di Roma (30-31 ottobre) dal quale potrebbe decidersi molto dei prossimi asset futuri in politica estesa: riforma fiscale globale, Cina-Taiwan, Russia, Afghanistan, Covid, clima e tanto altro ancora attende Biden fin dai primi incontri bilaterali delle prossime ore.

BIDEN IN ITALIA, GLI INCONTRI E LE ASPETTATIVE

Prima dei vertici politici, il Presidente Usa alle ore 12 sarà in Vaticano per incontrare, assieme alla moglie Jill, Papa Francesco e il Segretario di Stato Card. Pietro Parolin: si tratta della prima visita ufficiale alla Santa Sede dopo l’insediamento, incontro particolarmente significativo anche per lo stato di crisi interna della Chiesa americana proprio sulla figura di Papa Bergoglio e su quella di Joe Biden (il “caso” Comunione e non solo). Alle 14 il Presidente è poi atteso al Quirinale per un vertice con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre alle 15.15 è atteso a Palazzo Chigi dal Premier Mario Draghi: a seguire la fitta agenda Usa prevede un bilaterale con il Presidente della Francia Emmanuel Macron per un chiarimento sulle tensioni per l’accordo Aukus, oltre alle strategie per politica estera e clima in vista del G20. Nella due giorni di Roma presenterà agli altri leader mondiali i risultati delle prime politiche economiche della sua Presidenza, accompagnato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Previsto invece a Glasgow, a margine della conferenza Onu sul Clima (31 ottobre-12 novembre) l’incontro atteso tra Biden e il Capo di Stato della Turchia, Recep Tayyip Erdogan: Nato, missili, terrorismo i tre punti più delicati in agenda.

