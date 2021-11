Joe Biden, flatulenza alla Cop26/ Camilla Parker Bowles “Era lunga e rumorosa”

Joe Biden è divenuto in questi ultimi giorni il vero protagonista dei meme sui social a seguito di una sua presunta flatulenza emessa in occasione della Cop26, la conferenza sul clima in corso in quel di Glasgow. Nell’annunciare l’ambiziosa strategia di ridurre l’impatto del C02 con un nucleare pulito, e aree forestali più estese, ha emesso un gas in presenza niente di meno che di Camilla Parker Bowles, moglie del Principe Carlo nonché Duchessa di Cornovaglia. A riportare la notizia è il quotidiano Libero, che sottolinea come sia stata proprio la stessa Camilla a svelare l’arcano, definendola una “pettegola terribile”.

Sembra infatti che il segreto di Joe Biden sia stato spiattellato senza troppe remore alla stampa britannica, che ha poi riportato in prima pagina l’accaduto, sottolineando come la stessa Duchessa non riuscisse proprio a «smettere di parlare dell’accaduto». Parlando con il tabloid Daily Mail avrebbe anche fornito dei dettagli sulla flatulenza del presidente degli Stati Uniti, definita “lunga e rumorosa”, e aggiungendo che la stessa sarebbe stata emessa non solo alla sua presenza ma anche a quella del principe Carlo e di Boris Johnson, primo ministro inglese.

JOE BIDEN, FLATULENZA A COP26: MA ANCHE IL SUO PREDECESSORE TRUMP…

Una Cop26 decisamente segnante quindi per Biden, sorpreso ad appisolarsi mentre stava parlando l’attivista per i diritti dei disabili Eddie Ndopu; del resto non è nuovo a dormitine il commander in chief, e ciò aveva spinto Donald Trump a ribattezzarlo Sleepy Joe.

E Libero ne ha anche per l’ex presidente, che pare abbia emesso gas incontrollato mentre faceva una telefonata per chiedere il ri-conteggio dei voti in Georgia, oltre ad altre emissioni di gas durante interviste e discorsi veri “Ma se è per questo anche Biden è recidivo – scrive ancora il quotidiano – dal momento che durante un incontro con Papa Francesco si sarebbe addirittura inzaccherato le mutande”. Una vera e propria sfida quindi, l’ennesima, fra l’uomo più potente della terra e il suo predecessore.

