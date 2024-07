Joe Biden ha il covid/ L’annuncio della Casa Bianca: “Ha sintomi lievi e sta bene, continuerà a lavorare”

Non arrivano buone notizie per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: la Casa Bianca ha fatto sapere che il commander in chief è risultato essere positivo al covid. Joe Biden sta tutto sommato bene, presentando solo dei sintomi lievi, così come spiegato da Karine Jean-Pierre, sua addetta stampa, precisando che è vaccinato e che ha già effettuato il richiamo. Per Joe Biden, 81 anni, si tratta della terza volta che ha contratto l’infezione da covid, e ciò potrebbe alimentare ulteriormente la tesi che il presidente uscente non sia al meglio dal punto di vista fisico, tesi sostenuta in particolare da chi vorrebbe che lo stesso facesse un passo indietro, lasciando spazio a qualche altro candidato in vista delle elezioni del novembre 2024.

Joe Biden era ieri a Las Vegas per un evento con i suoi sostenitori, ma dopo la notizia della positività è stato costretto ad abbandonare il discorso elettorale che avrebbe dovuto tenere in serata, causa appunto la sopraggiunta diagnosi di covid. Sempre Karine Jean-Pierre ha fatto sapere che Joe Biden si isolerà nella sua residenza nel Delaware mentre svolgerà “pienamente tutti i suoi doveri”.

JOE BIDEN HA IL COVID, LE PAROLE DEL SUO MEDICO

Sulla positività al covid si è espresso anche il medico personale di Joe Biden, Kevin O’Connor, che ha spiegato che il suo assistito presenta i classici sintomi alle vie respiratorie superiori, come ad esempio la tosse e il naso che cola, e che sta venendo curato con il Paxlovid, un farmaco di Pfizer che viene appunto utilizzato nella prima fase dell’infezione da covid per guarire. In seguito è uscito allo scoperto anche lo stesso presidente americano che attraverso la propria pagina di X ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri, affermando inoltre che avrebbe “continuato a lavorare per portare a termine il lavoro per il popolo americano” durante la convalescenza.

In un secondo tweet, Joe Biden ha spiegato di essersi malato per il covid, per poi aggiungere “Elon Musk e i suoi ricchi amici che cercano di comprare queste elezioni. E se sei d’accordo, dai una mano qui”, con un link che rimandava ad un portale per le donazioni. Una positività che giunge in un momento di forte fragilità per il presidente degli Stati Uniti, sempre più sotto pressione e bombardato da più parti con continue richieste di lasciare la propria candidatura.

A riguardo, come fanno sapere i media americani, Chuck Schumer, leader della maggioranza al senato e Hakeem Jefferies, leader della maggioranza alla Camera, i due principali esponenti del Partito Democratico al Congresso degli Stati Uniti, hanno incontrato separatamente lo stesso Joe Biden, esprimendo la propria preoccupazione.

Nelle ultime due settimane almeno due dozzine di politici democratici hanno chiesto al presidente di farsi da parte, per ultimo Adam Schiff, membro del congresso della California, che ieri ha ammesso di avere seri dubbi che Biden possa battere Trump, invitandolo a “passare il testimone”.











