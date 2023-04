Joe Biden: “Il mondo ha bisogno di Papa Francesco”/ “Gli auguro una piena guarigione”

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha voluto dedicare insieme alla first lady Jill un pensiero a Papa Francesco, attualmente ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. “Teniamo il Santo Padre nelle nostre preghiere e gli mandiamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione. Il mondo ha bisogno di Papa Francesco”, questo il contenuto di un tweet pubblicato nelle scorse ore.

Il numero uno della Casa Bianca ha voluto dunque unirsi al coro di voci che hanno voluto manifestare il proprio sostegno nei confronti del Pontefice. Joe Biden, tra l’altro, è il secondo presidente di fede cattolica nella storia degli Stati Uniti, dopo John Fitzgerald Kennedy. In più occasioni non ha esitati a ribadire la propria religione ed il suo essere praticante, anche in sede di campagna elettorale prima di insediarsi. È una circostanza tutt’altro che comune in America e che per questo motivo in passato gli è anche costata qualche critica.

Joe Biden: “Il mondo ha bisogno di Papa Francesco”. Il loro rapporto

Joe Biden non ha esitato a tweettare il proprio messaggio di sostegno nei confronti di Papa Francesco, sottolineando pubblicamente che “il mondo ha ancora bisogno di lui”. In diverse occasioni il presidente degli Stati Uniti in passato ha incontrato il Santo Padre. Una di queste nel 2017, quando era ancora il vice di Barack Obama. “Il Papa era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la Comunione”, aveva riferito in merito al colloquio come riportato da Avvenire.

L’ultima volta, nel 2021, invece, è avvenuta quando Joe Biden era già ai vertici della Casa Bianca. È stata la seconda nella storia in cui un capo degli Usa, di fede cattolica, si è trovato di fronte alla massima carica della Chiesa di Roma. Il primo, come detto, era stato John Fitzgerald Kennedy, il quale venne ricevuto da Paolo VI.

