“Joe Biden incoerente sul clima”/ Il “Made in America” in contrasto con gli obiettivi sul climate change

Analisi senza sconti del Wall Street Journal e de L’Opinion su Joe Biden. I giornali hanno infatti acceso i riflettori sull’incoerenza del presidente americano a proposito dei suoi propositi per il clima: la spinta dell’amministrazione a ridurre rapidamente le emissioni di carbonio deve fare i conti con il suo impegno a rivitalizzare il settore industriale americano.

L’approvazione dell’Inflation Reduction Act (IRA) ha innescato una valanga di sgravi fiscali e crediti volti a incentivare la produzione di energia pulita, l’acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio. Molti di questi incentivi richiedono alle aziende di procurarsi i materiali per questi progetti dagli Stati Uniti, spingendo una campagna di lobbying per definire cosa intende l’amministrazione Biden per “made in America”. Il dibattito contrappone alcune industrie e legislatori statunitensi che vogliono far rispettare rigorosamente i requisiti della legge secondo cui molte parti e materiali devono provenire dagli Stati Uniti, contro case automobilistiche e partner stranieri che avvertono che lo sviluppo di tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio potrebbe costare di più.

Joe Biden nel mirino

“Se le raccomandazioni così come esistono oggi dovessero essere adottate in modo permanente, danneggerebbero gravemente i produttori di acciaio statunitensi, metterebbero a repentaglio la produzione di 1,5 milioni di tonnellate e metterebbero a repentaglio i mezzi di sussistenza di milioni di americani che dipendono dalla nostra industria”, la denuncia dell’organizzazione del lavoro e le aziende, tra cui US Steel e Nucor. Il gruppo ha inviato questa lettera al segretario al Tesoro Janet Yellen e al direttore dell’Internal Revenue Service (IRS) Daniel Werfel martedì 25 luglio. “Perfezioniremo e esamineremo il feedback che riceviamo, ma nel complesso vediamo aziende che prendono decisioni di investimento negli Stati Uniti per accedere agli incentivi sulle risorse nazionali”, la replica del vicesegretario al Tesoro. La Cina è il principale fornitore di molti prodotti legati all’energia verde, nonché di gran lunga il più grande fornitore di acciaio al mondo. L’amministrazione Biden sta cercando di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina in settori chiave, ma nel definire i dettagli degli incentivi fiscali offerti dall’IRA, ha scoperto che i suoi obiettivi sono talvolta contraddittori. La reindustrializzazione è al centro dell’agenda della Casa Bianca, esattamente come la riduzione delle missioni di carbonio: “Nel complesso, stanno chiaramente cercando di bilanciare i due obiettivi, ma l’equilibrio si sta inclinando verso la decarbonizzazione”, afferma Kevin Book, amministratore delegato di ClearView Energy Partners.

