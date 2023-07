Joe Biden, nuova scaletta corta sull’Air Force One/ La modifica dopo le ultime cadute

Il presidente Joe Biden ha potuto godere della nuova scaletta dell’Air Force One, il famoso aereo del commander in chief a stelle e strisce. A riportarlo sono in particolare i media stranieri, a cominciare dal Telegraph, che racconta di come Biden abbia utilizzato una scaletta meno impegnativa, quindi più corta, per salire sull’aereo. L’ottantenne presidente è stato così costretto a salire solo 7 gradini rispetto ai 14 della versione XXL, imbarcandosi ad Helsinki, in Finlandia: Biden è riuscito a raggiungere senza alcun problema l’ingresso dell’aereo.

Una volta sull’uscio si è quindi girato ed ha salutato gli spettatori presenti all’aeroporto internazionale di Helsinki-Vantaan, mentre l’Air Force One si preparava a partire per la base aerea di Andrews dopo una visita per il vertice Nato di due giorni in Lituania. L’ultima volta che Joe Biden era caduto sulla scaletta era stato in occasione dell’Air Force Academy in Colorado, il mese dopo essere inciampato in un sacco di sabbia durante una cerimonia di laurea.

JOE BIDEN, CADUTA SULLA SCALA AIR FORCE ONE: LA QUARTA DA QUANDO E’ PRESIDENTE

Lo scorso mese Karine Jean-Pierre, addetta stampa alla Casa Bianca, aveva dichiarato ai giornalisti di non essere a conoscenza di alcun “processo decisionale” preso in merito alla famosa scaletta dell’Air Force One, fino a che non si è appunto deciso di introdurre una versione più corta, tra l’altro già utilizzata in passato da altri presidenti degli Stati Uniti per salire e scendere dal Boeing 747-200B.

In ogni caso l’ultimo passo falso, quello avvenuto in Colorado, dovrebbe essere stato il quarto da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in carica. Il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor ha cercato di spiegare il problema stilando un rapporto dopo la visita medica annuale all’inizio di quest’anno, sottolineando che l’andatura rigida di POTUS è causata da una “significativa artrite spinale, lieve artrite del piede post-frattura e una lieve neuropatia periferica sensoriale dei piedi”. Con la nuova scaletta dovrebbe filare ora tutto più liscio.

