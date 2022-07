Joe Biden positivo al Covid/ Presidente Usa ha “sintomi lievi”: curato con Paxlovid

Joe Biden è risultato questa mattina positivo al Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti, come annunciato in una nota diffusa alla stampa, attualmente è “in conformità con le linee guida del Cdm in isolamento alla Casa Bianca” con “sintomi molto lievi”. In particolare “rinorrea e affaticamento con una saltuaria tosse secca”. È stato comunicato inoltre che, dato lo stato di salute non preoccupante, continuerà a “svolgere pienamente tutti i suoi compiti durante questo periodo” finché “non risulterà negativo”. Nelle scorse ore, in tal senso, è entrato telefonicamente in contatto con i membri del suo staff e parteciperà in video collegamento alle prossime riunioni.

La Casa Bianca ha comunicato inoltre che fornirà “per trasparenza” un “aggiornamento quotidiano” sullo stato di salute del presidente, che attualmente è buono anche in virtù del fatto che quest’ultimo “ha completato il ciclo vaccinale e ha ricevuto due booster”. La situazione è dunque al momento del tutto sotto controllo. È la seconda volta tra l’altro che il numero uno americano contrae il virus. Il 21 dicembre 2021 era stato contagiato da un suo collaboratore durante un volo.

Joe Biden positivo al Covid: il presidente degli Usa si sta curando con il Paxlovid

Nella nota in cui la Casa Bianca ha annunciato che Joe Biden è positivo al Covid-19, è stato comunicato anche che il presidente degli Stati Uniti ha avviato le cure con il Paxlovid, il farmaco antivirale prodotto da Pfizer. La pillola può essere assunta entro cinque giorni dalla manifestazione dai sintomi esclusivamente da coloro che per fattori anagrafici e di co-morbilità rischiano una manifestazione grave della malattia. La sensazione, come affermato dal suo medico personale Kevin O’Connor, è che “risponderà in modo favorevole” alle cure.

Intanto, anche la First Lady Jill Biden è stata sottoposta a tampone, ma al momento è risultata negativa. Attualmente si trova in Michigan e manterrà il suo programma di lavoro. Lo stesso vale per la vice presidente Kamala Harris.











