Joe Biden, spuntano 54 e-mail al socio del figlio Hunter/ Nuove rivelazioni dei repubblicani

Joe Biden ha inviato ripetutamente e-mail al socio d’affari del figlio Hunter prima che questi si recasse in Ucraina. Lo rivelano documenti resi noti dai repubblicani. La corrispondenza è con Eric Schwerin e coincide anche con il periodo in cui Hunter Biden stava trattando per entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società ucraina di gas naturale Burisma. Stando a quanto riportato dal Telegraph, sono 54 le e-mail che Biden si è scambiato con Schwerin mentre ricopriva la carica di vicepresidente Usa. Da quando hanno preso il controllo della Camera dei Rappresentanti, i repubblicani hanno avviato una serie di indagini sull’attuale presidente Usa e sul figlio Hunter.

All’inizio del mese, hanno approvato un’inchiesta di impeachment sul presidente per presunti «alti crimini e misfatti». Una mossa liquidata dai democratici come una trovata politica, visto che detengono la maggioranza al Senato e le possibilità che Biden venga rimosso dall’incarico sono estremamente remote. I repubblicani, comunque, sostengono che il presidente abbia beneficiato degli affari del figlio in Cina, Kazakistan, Romania, Russia e Ucraina tra il 2014 e il 2019.

JOE BIDEN DI NUOVO SOTTO PRESSIONE

Le ultime novità metteranno ulteriormente sotto pressione Joe Biden che, secondo gli ultimi sondaggi, dovrà affrontare una dura battaglia nelle elezioni presidenziali del novembre 2024. Infatti, il suo indice di gradimento è il peggiore di qualsiasi presidente moderno in questa fase del ciclo elettorale. Si attesta al 39%, mentre Donald Trump era al 45% quando gli Stati Uniti sono entrati nell’anno elettorale del 2020. Ma anche altri sondaggi mostrano Trump in vantaggio, soprattutto negli Stati in bilico che potrebbero decidere le elezioni.

L’esistenza di queste e-mail (ma non il contenuto) è stata resa nota dai repubblicani dopo la testimonianza congressuale dell’informatore dell’IRS Joseph Ziegler. La maggior parte delle e-mail è stata scambiata in occasione dei due viaggi di Biden in Ucraina come vicepresidente nel 2014. Hunter Biden è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Burisma nel maggio 2014, prima del primo viaggio del padre in Ucraina nel mese di giugno. Ha guadagnato 1,2 milioni di dollari da Burisma nel 2014 e, secondo i procuratori federali, più di 1,4 milioni di dollari tra il 2016 e il 2019, quando il suo incarico è terminato. Oltre a lavorare con Hunter Biden, Schwerin è stato consulente finanziario di Joe Biden dal 2009 al 2017.

