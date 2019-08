Joel Schumacher:”Ho avuto 20mila partner”/ “Ses*o anche con persone famose e sposate”

Una vita al limite, ma spesso anche oltre, per Joel Schumacher, il regista di film di successo come Il cliente (1994), Batman Forever (1995), Tempo di uccidere (1996) e Number 23 (2006) che in un’intervista concessa al magazine “Vulture” ha dato conto della sua vita sessuale letteralmente incredibile. Il regista ha raccontato:”Il numero dei miei partner? Tra le migliaia a doppia cifra, diciamo tra 10 e 20mila”. Joel Schumacher, dichiaratamente gay, deve fare i conti con la definizione di “bandito sessuale” affibbiatagli dall’amica attrice Liz Smith:”In realtà questa ‘fama’ è iniziata per scherzo. Me lo chiese un giornalista e io gli risposi: ‘Sono strapagato, ultra privilegiato e soprattutto ninfomane’. Era una battuta, ma la maggior parte degli omosessuali ha molti partner perché non ha una cultura del ‘no’. Io ho iniziato a bere a 9 anni, a fumare a 10 e a spassarmela in giro a 11″.

JOEL SCHUMACHER: “HO FATTO SESSO CON PERSONE FAMOSE”

Quella di Joel Schumacher, nella New York degli anni Cinquanta piena di pregiudizi, non è stata quella che si definisce un’adolescenza tranquilla:”Ora molte persone gay si sposano, adottano o stanno per avere dei figli. Non c’era nulla di simile quando io ero giovane. Se entravi in un bar gay e c’erano 200 uomini lì dentro, dicevi: ‘Va bene, chi vuole avere una casetta con una staccionata bianca, un cane e un bambino, alzi la mano’. Oppure: ‘Chi vuole scopare stasera?’. L’idea di una bella vita in città o di crescere i figli non era un concetto elevato”. Joel Schumacher non fa mistero che tra le 10-20mila persone con cui ha avuto delle relazioni vi siano anche personaggi famosi, ma non va oltre:”Ho fatto sesso con persone famose, e ho fatto sesso con persone sposate, e si porteranno quel segreto nella tomba. Non ho mai baciato e raccontato di qualcuno che mi fa il favore di avere una relazione con me”.

