John Clauser, chi è premio Nobel censurato da FMI/ “Non c’è crisi climatica”, e il seminario viene cancellato

Un premio Nobel dichiara di non credere alla crisi climatica e viene per questo censurato. A denunciare quanto accaduto è Co2 Coalition, un’organizzazione no profit secondo cui l’anidride carbonica è benefica per la società. Lo scienziato censurato è John Clauser, il quale è stato recentemente informato che non avrebbe potuto più tenere la sua lezione al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il premio Nobel per la Fisica 2022 (per la sua ricerca sulla meccanica quantistica) avrebbe dovuto presentare un seminario sui modelli climatici giovedì, ma il suo intervento è stato cancellato.

Co2 Coalition fa riferimento ad una e-mail inviata da Pablo Moreno, direttore dell’Ufficio di valutazione indipendente del Fondo Monetario Internazionale, il quale dopo aver letto l’opuscolo dell’intervento di Clauser, lo ha cancellato immediatamente. Tecnicamente è stato “rinviato”. Lo scienziato aveva contestato il cambiamento climatico a Seoul, in Corea del Sud, in occasione di Quantum Korea 2023, una conferenza internazionale incentrata sulle tendenze globali delle innovazioni dell’ecosistema quantistico da parte del settore accademico, governativo e privato.

COSA HA DETTO IL PREMIO NOBEL JOHN CLAUSER

“Non credo che esista una crisi climatica. Il mondo in cui viviamo oggi è pieno di disinformazione. Spetta a ciascuno di voi fungere da giudici, distinguendo la verità dalla falsità sulla base di osservazioni accurate dei fenomeni“, ha dichiarato John Clauser durante il Quantum Korea 2023. Stando a quanto evidenziato da Co2 Coalition, il premio Nobel aveva reso dichiarazioni simili in passato, come: “A mio parere, non esiste una vera e propria crisi climatica. C’è, invece, un problema molto reale nel fornire uno standard di vita decente alla grande popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest’ultima viene inutilmente aggravata da quella che, a mio avviso, è una scienza climatica errata“.

Newsweek ha contattato il Fondo Monetario Internazionale (FMI) via e-mail per avere maggiori informazioni sul motivo per cui Clauser non parlerà, senza ricevere risposta. Inoltre, ha contattato anche Clauser per un commento. Ma ha ricevuto riscontro solo da un portavoce della Coalizione Co2, il quale ha fornito una parte dell’e-mail che Clauser ha inviato all’organizzazione dopo aver saputo che non sarebbe intervenuto. In questa e-mail Clauser spiega di essere stato informato che Moreno aveva cancellato il suo discorso perché “temeva che potessi dire cose tecniche che erano al di sopra della sua testa e che non avrebbe potuto capire“. Dunque, il dottor William Harper, fondatore della Co2 Coalition, ha dichiarato a Newsweek che è una vergogna che Clauser sia stato censurato.











