John Lennon: perchè ha lasciato i Beatles?/ “Yoko Ono mi mostrò cosa significava…”

Perchè John Lennon ha lasciato i Beatles?

E’ questa una delle domande che i fan della celebre band di Liverpool continuano a farsi a distanza di anni dalla morte del leggendario artista. I Beatles, con la loro musica, hanno scritto pagine importanti della musica internazionale e, ancora oggi, influenzano la musica dei giovani artisti. La decisione di John Lennon, però, segno di fatto la fine dell’era Beatles il cui nome, tuttavia, resterà per sempre nella storia della musica. Sono tante le ipotesi intorno ai motivi che spinsero Lennon a lasciare il gruppo.

Carlotta Chiesa, figlia Isa Barzizza/ "Dovevo starle vicino, ho lasciato il cinema"

C’è chi pensa che ad influenzare la decisione di John Lennon sia stata Yoko Ono; chi, invece, è sicuro che sia stata la voglia di Lennon di affermarsi come artista singolo e non come gruppo e chi, infine, individua nelle diverse divergenze tra Lennon e Paul McCartney, i due pilastri del gruppo. Divergenze che avrebbero portato Lennon a lasciare definitivamente i Beatles. Ma qual è la verità?

Carlo Alberto Chiesa, chi è il marito Isa Barzizza/ Il tragico incidente nel 1960

John Lennon e l’addio ai Beatles: la verità nell’ultima intervista prima della morte

A parlare della decisione di lasciare i Beatles fu proprio John Lennon nell’intervista rilasciata il 29 settembre 1989, prima della morte, a Barbara Graustark del New York Times riportata integralmente dal portale “Onda Musicale“. Ripercorrendo le varie tappe della sua carriera, in merito all’addio ai Beatles e all’influenza che Yoko Ono avrebbe avuto su tale decisione, John Lennon paragonò la sua situazione a quella vissuta da Elvis Presley.

“Non avevo il coraggio di farlo. Il seme è stato piantato quando i Beatles hanno smesso di andare in tour ed io non sopportavo più di non stare più sul palco, ma ero troppo spaventato per uscire dal palazzo. Questo è quello che ha ucciso Elvis Presley […] Yoko mi ha mostrato cosa significava essere circondato da schiavi e lacché interessati a mantenere la situazione com’era, una specie di morte. Ed è così che sono finiti i Beatles, non a causa della rottura, ma perché lei mi ha detto ‘non hai vestiti addosso'”.

JIMMY SAX, CHI È?/ Sassofonista francese: "È come se avessi sposato quello strumento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA