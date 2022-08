John Mark e Raimond, figli filippini di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello/ “Manca la quotidianità…”

John Mark e Raimond, chi sono i figli filippini di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno formato per anni una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Coppia in tv e nella vita di tutti i giorni, hanno fatto sognare tutti con il loro amore che, questa sera, sarà ricordato nel corso della nuova puntata di Techetechetè, in onda subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un amore che nono è stato coronato dall’arrivo dei figli. Sandra e Raimondo, però, hanno donato tutto il loro amore a John Mark e Raimond che, con il tempo, sono diventati i figli adottivi di Sandra e Raimondo.

In casa, Sandra e Raimondo erano aiutati dai coniugi filippini Magsino hanno avuto due figli, John Mark e Raimond, molto attaccati ai due attori, che chiamavano “zii”. Entrati nella vita dei coniugi Vianello, John Mark e Raimond sono apparsi anche in alcune puntate di Casa Vianello. Oggi, a distanza di anni, vivono con il ricordo nel cuore di Sandra e Raimondo che hanno cambiato le loro vite.

John Mark e Raimond: il ricordo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

A distanza di anni dalla morte di Sandra e Raimondo, John Mark e Raimond sono rimasti a vivere in quella che era Casa Vianello. Oggi lavorano in un ambiente diverso dal mondo dello spettacolo: il primo, infatti, si occupa di network marketing e il secondo ha aperto una società immobiliare.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente qualche tempo fa, nel ricordare gli anni vissuti accanto a Sandra e Raimondo, i due fratelli hanno ammesso di sentire profondamente la mancanza della quotidianità con quelli che, per loro, erano due “zii”. ““Di loro mi manca soprattutto la quotidianità: zio mi preparava la colazione e da piccolo, mi portava a guardare i cartoni animati per farmi felice”, ha raccontato Raimond un po’ di tempo fa a Gente.

