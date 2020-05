Johnny Depp/ “Amber Heard usò smalto rosso fingendo fosse sangue”: nuove accuse shock

Pubblicità

La querelle tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard continua a popolare i tabloid. Tante le accuse shock che i due si sono scambiati nel corso degli ultimi mesi, che presto li vedranno in tribunale per discutere una causa di diffamazione da 50 milioni di dollari. L’ex interprete di Jack Sparrow sarebbe tornato all’attacco proprio negli ultimi giorni, rilasciando a The Blast nuove pesanti dichiarazioni sull’ex moglie. Depp avrebbe infatti raccontato che una volta, prima del matrimonio, la Heard avrebbe falsificato il sangue utilizzando uno smalto rosso. Il racconto dell’evento è stato fatto da Josh Richman, un carissimo amico dell’attore e star di Hollywood. “Johnny mi ha raccontato che una sera lui e Amber hanno avuto una discussione. – ha esordito – A quel punto Amber andò in bagno e tornò con un fazzoletto macchiato di rosso, accusandolo di averle rotto il naso e di averlo fatto sanguinare.”

Amber Feard Vs Johnny Depp: la testimonianza shock di un amico dell’attore

Il racconto del caro amico di Johnny Depp continua: “Tuttavia, subito dopo l’incidente, lui recuperò il kleenex che dovrebbe avere ancora oggi. E su quel fazzoletto non c’era sangue, ma smalto rosso”. Ma non è tutto: Josh Richman, con un ulteriore passo indietro, ha svelato come gli amici dell’attore fossero contrari al matrimonio. “Sebbene all’epoca non conoscevamo ancora tutti i dettagli, l’impressione che io e gli altri amici di Johnny abbiamo avuto è che Amber Heard fosse emotivamente abusiva, che tormentasse Johnny, tagliandolo fuori dalla vita dei suoi veri amici e che fosse davvero crudele con lui.” ha raccontato l’uomo. Per poi concludere: “Johnny sembrava vivere costantemente nella paura di sapere come lei avrebbe reagito se lui avesse mai provato a rompere con lei. La sua famiglia, i suoi amici, io stesso… noi tutti avevamo l’impressione che Johnny avesse accettato di sposare Amber solo per questa ragione”.



