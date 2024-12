John Christopher Depp II, meglio noto ai più come Johnny Depp, è uno dei registi e attori più amati e conosciuti al mondo, per via di straordinarie performance in film di grande successo. La sua carriera è cominciata negli anni Ottanta, con piccoli ruoli come in “Nightmare – Dal profondo della notte” e soprattutto “I quattro della scuola di polizia”. Il vero successo, però, per Depp è arrivato negli anni Novanta, grazie alla collaborazione con il regista Tim Burton, con il quale ha stretto nel corso degli anni una profonda amicizia, arrivando a battezzare i suoi due figli: insieme hanno girato film di grandissima popolarità come “Edward mani di forbice”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, e ancora “Ed Wood”. Insomma, una serie di film che lo hanno fatto diventare conosciuto al grande pubblico, che ha imparato ad amarlo ancor di più nei anni 2000.

Proprio nel secolo in corso, infatti, sono arrivati film straordinari come quelli della saga “Pirati dei carabinieri”, dove Johnny Depp ha interpretato Jack Sparrow, ma anche pellicole iconiche come “La fabbrica di cioccolato”, “Alice in wonderland” o “Animali fantastici e dove trovarli”. Non sono mancati, nella sua carriera, neppure i premi: ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in film con Sweeney Todd, nonostante sia stato candidato al riconoscimento dieci volte. Inoltre ha ottenuto tre candidature al Premio Oscar.

Johnny Depp: le accuse di Amber Heard e il processo

Non sono mancati, nel corso della vita di Johnny Depp, i momenti difficili e controversi. Nel 2016, dopo quindici mesi di matrimonio, l’attrice Amber Heard l’ha denunciato per violenze fisiche. La coppia ha divorziato nel gennaio del 2017 e nel 2019 l’attore ha sporto a sua volta una contro-denuncia nei confronti della ex moglie: le accuse di Depp nei confronti della Heard erano di adulterio, diffamazione e violenza domestica. Per questa ragione ha chiesto alla ex moglie un risarcimento pari a 50 milioni. Il processo ha avuto un’eco importante in tutto il mondo: cominciato nell’aprile del 2022, la sentenza arrivata il 1 giugno per mano del Tribunale di Fairfax, ha decretato la vittoria di Johnny Depp. La ex moglie Heard è stata condannata a risarcirlo per 10,35 milioni di dollari.