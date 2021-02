Johnny Depp non è Grindelwald, Animali Fantastici 3/ Bollato come “Picchiatore mogli”

Johnny Depp non sarà Grindelwald in Animali Fantastici 3. L’attore americano è stato bollato come “picchiatore di mogli” e dunque non gli è stato rinnovato il contratto per il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter. La Warner Bros l’ha allontanato dopo che l’artista ha perso la causa contro il Sun che appunto lo aveva definito “picchiatore di mogli”. Si tratta di una scelta importante e una presa di posizione per un film destinato soprattutto al mondo dei più piccoli e che è stato un dovere morale. Chissà che l’attore non si troverà ad affrontare altri problemi legati proprio a quanto accaduto con il noto tabloid britannico.

Johnny Depp non è Grindelwald, Animali Fantastici 3, ecco chi lo sostituirà

Chi sostituirà Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald in Animali fantastici 3? Si è subito pensato a Mads Mikkelsen anche se sono stati fin troppi i motivi che hanno fatto pensare a un cambio di obiettivo da parte della produzione. L’attore sembrava sulle sue e i fan non erano felici della sostituzione. Alla fine però è stato poi annunciato con un comunicato ufficiale con i fan costretti ad accettare la decisione e pronti a giudicalo nel nuovo ruolo all’interno del film. Quello che sembra certo è che dovremmo aspettare ancora molto tempo per guardare il film.



© RIPRODUZIONE RISERVATA