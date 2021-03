Johnny Depp, uomo irrompe nella sua proprietà/ Si fa una doccia, beve un drink e…

La villa di Johnny Depp è stata visitata da un uomo che si è intrufolato per farsi una doccia nel bagno dell’attore e prepararsi un drink. E’ quanto riferisce TMZ secondo cui ad accorgersi della presenza dell’uomo nel giardino della villa del divo di Hollywood sarebbe stato un vicino di Depp. La security, poi, avrebbe chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in uno dei bagni della villa, intento a farsi una doccia. Di fronte all’invito della polizia ad uscire dal bagno, l’uomo avrebbe rifiutato costringendo gli agenti a buttare giù la porta. Inoltre, pare che prima di concedersi una doccia rigenerante, l’uomo si sia concesso un drink preparato con la riserva di alcolici dell’attore che non ha ancora commentato la vicenda. L’intruso di cui non è stata svelata l’identità è stato poi arrestato.

JOHNNY DEPP, A GENNAIO SCORSO UN’ALTRA INTRUSIONE

Non è la prima volta che qualcuno s’introduce della villa di Johnny Depp. Era già accaduto lo scorso gennaio quando, ad introdursi nella proprietà del divo di Hollywood fu una donna. Come riporta il sito TMZ, all’epoca, ad introdursi nella proprietà dell’attore era stata una donna senzatetto, fuggita prima dell’arrivo della polizia sul posto. A distanza di un paio di mesi da quell’irruzione, la villa dell’attore sarebbe stata nuovamente presa di mira da un uomo. In entrambi i casi, Depp non era in casa e, per il momento, non ha ancora commentato la nuova intrusione nella sua dimora. Per l’attore tornato al centro del gossip per la vicenda con Amber Heard è un periodo decisamente particolare.

