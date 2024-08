Insieme alla moglie Gloria Guida, Johnny Dorelli ha vissuto quasi cinquant’anni d’amore, ma ancora ricorda come fosse ieri la prima volta in cui si è innamorato di lei. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, il famoso attore oggi quasi novantenne si è confessato raccontando la sua vita ricca di successi al cinema e in tv, ma soprattutto ha voluto parlare dei suoi grandi amori. La prima storia sentimentale l’ha avuta con la bellissima attrice Lauretta Masiero, scomparsa a Roma nel 2010 e conosciuta per essere stata interprete del famoso film Le avventure di Laura Storm, pellicola del 1966.

Con lei ha avuto un figlio, Gianluca. Johnny Dorelli, a proposito della ex moglie ha raccontato di esserle letteralmente capitato in camera arrampicandosi dal terrazzo di un albergo, gesto che lei non ha affatto respinto. “Era una donna molto simpatica”, spiega Johnny, ricordando l’attrice che all’epoca era molto più grande di lui, morta poi a 82 anni per Alzheimer. Un altro dei grandi amori di Johnny Dorelli è stata la straordinaria Catherine Spaak, anche lei attrice e donna di una bellezza sconfinata. Nel 1972 si sono sposati e insieme hanno passato undici anni meravigliosi. Anche dalla loro storia è nato un figlio di nome Gabriele. Johnny Dorelli ricorda la Spaak come una donna dal carattere molto difficile: “Era molto intelligente”, dice, “ma con un carattere importante”.

Gloria Guida racconta Johnny Dorelli: “Avevo paura di un tradimento”

Poi la svolta con Gloria Guida, moglie con la quale sta invecchiando serenamente dopo oltre 40 anni passati insieme. Si sono conosciuti subito dopo il divorzio da Catherine Spaak, nel lontano 1979, per poi convolare a nozze vent’anni dopo, solo nel 1991. Dalla loro relazione è nata la prima figlia femmina di Johnny Dorelli, Guendalina. Per la moglie Gloria, Johnny ha solo parole positive: “La vita con lei è bellissima, è gentile in ogni cosa che fa”. Non mancano poi i dettagli più “piccanti”, raccontati dalla stessa Gloria Guida in un’intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera.

Al giornale ha raccontato che per molti anni ha avuto sospetto di infedeltà, spiegando che la loro relazione ha avuto molti alti e bassi, nonostante l’apparenza di una coppia perfetta. Dopotutto, Johnny Dorelli era fuori da casa per sei mesi all’anno, periodi in cui rimanere uniti era difficile: “Ma ho sempre saputo che amava solo me”, svela Gloria Guida, che poi si lascia andare ad una confessione segretissima, spiegando il modo surreale in cui si sono innamorati: “Ogni sera, in scena, dovevamo baciarci e, ovviamente, era un bacio finto.” spiega l’attrice: “Una sera, invece, mi ha messo la l***a in bocca e da lì è iniziato tutto…”.