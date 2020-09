Johnny lo Zingaro è evaso (di nuovo)/ Dopo permesso premio non è tornato in carcere

Johnny lo Zingaro è evaso, di nuovo. Giuseppe Mastini, 60 anni, era rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sassari dal luglio del 2017, dopo l’ultima evasione avvenuta il 30 giugno di quell’anno dal penitenziario di Fossano. In permesso premio, doveva far rientro in carcere a mezzogiorno, ma a Bancali non è più tornato. Proprio come accadde tre anni fa. È stata quindi diramata una nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine. L’ergastolano, chiamato Johnny lo Zingaro per le sue origini sinti, ha alle sue spalle una scia di sangue. Il suo primo omicidio quando aveva solo 11 anni. Ma è stato coinvolto anche nel caso di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Ottanta seminò il terrore a Roma. La sua prima evasione risale al 1987 quando non rientrò in carcere e si rese protagonista di molti fatti criminali: furti, rapine e il sequestro di una ragazza, l’omicidio di una guarda giurata e il ferimento di un brigadiere. Fu catturato due anni dopo. La fuga del 2017 invece durò circa un mese, ora si cerca di riacciuffarlo prima.

JOHNNY LO ZINGARO, GIUSEPPE MASTINI EVASO DI NUOVO

«La normativa che consente di uscire dal carcere anche a persone che palesemente non dovrebbero poter circolare va assolutamente cambiata». Questo il commento di Vincenzo Chianese, segretario generale di Es Polizia, riportato da Repubblica. Ciò non solo «per evitare che i familiari delle vittime ogni volta che accadono certe cose avvertano di nuovo lo stesso dolore», ma anche perché – aggiunge Chianese sull’evasione di Jhonny lo Zingaro – «la sensazione di impunità che c’è nel nostro Paese mina profondamente la credibilità dello Stato». Il suo nome è comparso anche nelle carte del processo sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Giuseppe Mastini aveva, infatti, conosciuto Pino Pelosi, unico condannato per la morte del poeta, nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo diverse piste investigative, Jhonny lo Zingaro è sospettato di aver partecipato al delitto dello scrittore a causa di un plantare di scarpa che usava abitualmente in seguito alle conseguenze di una sparatoria. Ma lui ha sempre negato ogni accusa.



