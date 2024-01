Jonathan Kashanian: “Sono tornato dal supermercato con le lacrime agli occhi”/ “Una donna non vedente…”

Kashanian e il racconto sulla donna non vedente: “La scena mi ha straziato il cuore”

Jonathan Kashanian si è lasciato andare alle emozioni, raccontando ai fan un aneddoto davvero commovente. L’ex concorrente del GF ha incontrato una signora non vedente, e ha lanciato un messaggio sull’importanza della vita e degli affetti.

“Sono tornato dal supermercato con le lacrime agli occhi. Ho assistito ad una scena che mi ha straziato il cuore e l’anima. C’era questa ragazza bionda, bella, con la pelle diafana, che teneva a braccetto una signora anziana che le somigliava molto. Immagino fosse la mamma. La accompagnava per le corsie e le raccontava quello che c’era sugli gli scaffali, come fosse una voce narrante” afferma Jonathan Kashanian.

Jonathan Kashanian: “Non ci rendiamo conto di come siamo fortunati”

Jonathan Kashanian ha poi proseguito la sua riflessione per lanciare un messaggio ai suoi fan: “Ci ho messo un po’ a capire che la mamma fosse non vedente. La figlia aveva negli occhi una luce speciale, un misto di amore e dolore, quello di una persona che deve vedere per due. Non so se al posto di quella ragazza sarei stato così forte. Avrei voluto abbracciarla… e invece sono tornato a casa con il senso di colpa. Non ci rendiamo spesso conto di come siamo fortunati. Adesso chiamo mia madre e le dico che le voglio bene. Lo faccio spesso. Ma non è mai abbastanza“.

Jonathan Kashanian corredo del messaggio scrive: “Ho sempre paura di pubblicare le mie emozioni, le mie paure e le mie debolezze. Penso “a chi interesserà?” Purtroppo qui dentro si punta sempre ai numeri, ai like, alla massa. A volte uno ci pensa mille volte prima di postare. – Non è l’ora giusta – Non è il testo giusto – La foto è troppo lontana – Non ti si vede bene – Oggi ho imparato una lezione. Devo seguire sempre il mio istinto. Questa lettera è nelle mie stories perché pensavo non la apprezzaste. Viste le vostre reazioni in direct evidentemente mi sono sbagliato e purtroppo questa lettera tra 24 ore sarebbe sparita. Io invece vorrei che rimanesse per sempre nel mio profilo. Perché io sono anche questo e voi che mi seguite in fondo siete un po’ simili a me. Se no non sareste qui. Chissenefrega dei like. Mi basta che uno di voi si sia emozionato nel leggermi e abbia condiviso le mie sensazioni. I like li conto nel cuore, non su Instagram” conclude Kashanian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)













© RIPRODUZIONE RISERVATA