Jori Delli, fidanzata Fred De Palma/ Il cantante: “starci insieme mi ha cambiato, mi ha reso sereno”

Fred De Palma è innamorato di Jori Delli, la nuova fidanzata. Una storia d’amore che dura da circa un anno e che ha letteralmente cambiato la vita del cantante italiano che in passato non ha mai negato di essere stato molto superficiale in passato. Dalle pagine di Cosmopolitan, infatti, Fred De Palma parlando d’amore aveva dichiarato: ” ho sempre vissuto le relazioni in maniera poco profonda. Ho sempre pensato che fosse più importante conquistare una donna più che riuscire a tenerla con sé”. Qualcosa è sicuramente cambiato quando nella sua vita è arrivata la bellissima Jori Delli che, non solo ha conquistato il suo cuore, ma è diventata anche la sua fidanzata.

Una amore che i due vivono alla luce del sole e hanno ufficializzato con tanto di foto pubblicate e condivise sui social. “Starci insieme è più bello di conquistarla” – ha detto il cantante che ricordando il suo periodo libertino ha precisato – “le esperienze di una notte mi toglievano serenità”.

Fred De Palma e l’amore per la fidanzata Jori Delli

L’amore ti cambia la vita, in meglio. Lo sa bene Fred De Palma che da circa un anno è innamorato pazzo della fidanzata Jori Delli. “Conquistare una donna tutti i giorni è più bello e starci insieme mi ha cambiato” – ha confessato il cantante dalla pagine di Cosmopolitan che ha aggiunto – “mi ha reso una persona serena” Ma chi è la bella fidanzata Jori Delli? Ex volto di SportItalia, Jori è una bellissima modella ed influencer di origini albanesi, nata a Mestre e cresciuta a Quarto d’Altino. Successivamente si è trasferita a Torino dove ha studiato la Facoltà di Ingegneria Gestionale presso il Politecnico.

Dopo una storia con il calciatore Simone Camolese, Jori ha conquistato il cuore di Fred De Palma. La conferma della loro relazione è arrivata con un video pubblicato sui social in cui si scambiavano un bacio. Sono seguite varie foto, tra cui una foto con tanto di auguri di buon compleanno!











