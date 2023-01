José Carreras e la malattia/ “Ricevetti una diagnosi terribile e poi…”

José Carreras, la malattia arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Leucemia fu diagnosi terribile”

Forse non tutti sanno che il famoso tenore spagnolo José Carreras, oltre a regalare emozioni uniche nei teatri più prestigiosi al mondo, ha vinto e combattuto contro un brutto male in passato, vale a dire la leucemia linfoblastica acuta. Una malattia che aveva dato pochissime speranze di vita a José Carreras, nel momento in cui gli era stata diagnosticata dall’ematologo e professore Jean Bernard.

“Mi trovavo a Parigi per le riprese cinematografiche della ‘Bohème’ di Piccini diretta da Luigi Comencini, quando cominciai a sentirmi male e fui trasportato all’ospedale. Dopo appena 48 ore la dura sentenza: leucemia. Fu una diagnosi terribile ricevuta in un momento in cui, sia professionalmente che personalmente, la mia vita era, per così dire, all’apice”, ha raccontato in una commuovente intervista al sito di ail.it. José Carreras ha dovuto fare i conti con la comparsa improvvisa di una malattia difficile da sopportare e di un percorso di cure estremamente tortuoso: “Ho sentito una grande confusione, ma presto ho cominciato a vedere la situazione in maniera positiva. D’altronde non c’era altra scelta”.

José Carreras, la speranza e il potere della musica, la gratitudine dopo la guarigione: “Ecco perché esiste la mia fondazione”

Dopo la guarigione, che era tutt’altro che certa, nel 1988 il tenore ha deciso di creare la Fondazione Internazionale José Carreras per aiutare a trovare una cura per la leucemia. “Ho iniziato questo progetto in segno di gratitudine pura”, ha raccontato il tenore a proposito della sua fondazione. Gratitudine, dunque. Ogni mossa di José Carreras sembra essere dettata da quella spinta di grande riconoscenza, maturata appunto nel periodo più difficile della sua esistenza.

In quegli anni infatti i medici non sembrano avere grandi speranze sul fatto che il tenore riuscisse a sopravvivere al terribile male: fortunatamente, però, è accaduto l’inaspettato. “Ascoltare musica, senza dubbio, è stato di grande aiuto visto che ti permette di allontanarti, anche solo per un momento, dalla realtà”, ha ricordato il tenore in merito alla malattia che ha cambiato la sua vita.











