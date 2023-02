Josè, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo fa impazzire il web/ “Idolo di Sanremo 2023”

Josè, il figlio di Amadeus ha conquistato il pubblico di Sanremo 2023

C’è un protagonista di questo Festival di Sanremo 2023 che, pur non essendo sul palco ma in platea, sta facendo impazzire il web. Lui è José Alberto Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, seduto in prima fila all’Ariston per seguire il festival e tifare per suo padre. In queste prime tre serate il web non ha potuto non notare l’entusiasmo del ragazzo, spesso inquadrato dalle telecamere di Sanremo al fianco di sua madre Giovanna.

Dalla reazione all’ormai ben noto sfascio delle rose di Blanco sul palco al posto lasciato poi a Gianni Morandi; dalle canzoni cantante a squarciagola alla standing ovation fatta partire per Marco Mengoni. Josè è ormai un vero protagonista di questo festival (tanto che c’è chi lo definisce ‘idolo’); infatti non mancano sui social post a favore del ragazzo a confermarlo.

Josè, chi è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Ricordiamo che José Alberto Sebastiani si chiama così in onore di Josè Mourinho, celebre allenatore di calcio, ricordato in Italia soprattutto per il ‘triplete’ conquistato con l’Inter. Proprio l’Inter è la squadra del cuore di Amadeus. E Josè, come fa sapere attraverso la bio del suo profilo Instagram, gioca proprio nell’Inter U14 come portiere. Profilo che potrebbe in questi giorni conquistare molti nuovi follower visto il successo che sta ottenendo sui social.













