José Mojica Marins è morto/ Addio al grande maestro del cinema dell’orrore

José Mojica Marins è morto. Non tutti hanno avuto modo di conoscere quello che per gli appassionati di horror è stato un vero e proprio maestro. Il brasiliano aveva 83 anni ed è mancato a San Paolo in Brasile tra le lacrime di chi lo considerava un vero e proprio fenomeno cult. Tanto che al Festival Riminicinema alcuni anni fa gli dedicarono una retrospettiva, in una rassegna dove era stato possibile notare altri grandi autori come Russ Meyer o John Waters prima sconosciuti al nostro paese. Oltre a un grandissimo talento l’artista era anche molto eccentrico, un personaggio che in molti avevano imparato ad amare anche per la creazione del personaggio Zè do Caixao che divenne famosissimo soprattutto negli Stati Uniti d’America. La sua morte sarà, si spera, l’occasione per riscoprire un maestro del cinema forse un po’ troppo ignorato soprattutto dalla critica.

José Mojica Marins è morto, i suoi film

La morte di José Mojica Marins ci porta ad analizzare alcuni dei suoi più grandi capolavori. Noto per il personaggio di Zè do Caixao ricevette una clamorosa ondata di popolarità grazie al film A mezzanotte possederò la tua anima del 1964, che viene considerato ancora oggi il primo film horror della storia del Brasile. L’altro cult movie spesso ricordato anche dalla critica italiana è Questa notte mi incarnerò nel tuo cadavere del 1967. I suoi film erano famosi per un’ambientazione piuttosto macabra, ma anche e soprattutto per l’uso incredibile delle luci che rendeva la fotografia di un’opera in bianco e nero un vero e proprio capolavoro. Inoltre verrà ricordato per la fantasia anche perché i suoi film erano tutti girati a bassissimo budget senza che però il pubblico se ne accorgesse più di tanto vista la cura maniacale dei dettagli.

